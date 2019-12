Décembre 17e saison consécutive au Théâtre Maisonneuve

Pour une 17e saison consécutive, le spectacle Décembre est présenté au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. La magie du spectacle musical est un rendez-vous du temps des Fêtes à ne pas manquer jusqu’au 29 décembre.

Photo Paul Ducharme

Marc Hervieux fait vibrer les gens, dont Emy Fournier, 102,7 Rouge FM Estrie, et Marc-André Fortin, qui joue le rôle d’un curé, lorsqu’il chante le traditionnel cantique de Noël Minuit, chrétiens.

Photo Paul Ducharme

Marc Hervieux et Marc-Olivier Bergeron, 12 ans, forment un duo électrisant dans leur interprétation de The Prayer, popularisée par Céline Dion et Andrea Bocelli.

Photo Paul Ducharme

La stagiaire Audrey Ouimet est en compagnie de Charlotte Vézina, directrice du concept de maquillage, et Marie-Ève Carrière.

Photo Paul Ducharme

Patricia Deslauriers, musicienne et directrice musicale, est en compagnie de sa fille Camille St-Onge, qui fait partie de la distribution de Décembre.

Photo Paul Ducharme

Gabrielle Cousineau, Georges-Nicolas--- Tremblay, Sébastien Cossette Masse, Fannie Landry, Nicholas Bellefleur, Maude Leboulaire, Marie-Ève Carrière et Alexandre Parenteau font partie de la troupe de danseurs.

Photo Paul Ducharme

Alexandre Lapointe (Vieux-Joe Légaré) est en compagnie d’Élise Cormier (Mlle Charlotte Gabrielle), Catherine Labelle (Germaine Bedeau), Sophie Day (Mme Clémence Lemaire) et Sylvain Doré (Noël Bedeau).

Photo Paul Ducharme

Robert Doré, producteur, Serge Turbide, directeur marketing, Suzanne Richard, directrice de production, et Pierre Doré, directeur artistique, forment une équipe exceptionnelle.