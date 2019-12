Dire non au CH a été «très difficile»

Jake Gardiner a déjà révélé, en octobre dernier, qu’il avait refusé une offre de trois ans du Canadien de Montréal, pendant l’été.

Le défenseur des Hurricanes de la Caroline est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à dire non au Tricolore, l’ennemi juré de la formation avec laquelle il a passé les huit saisons précédentes.

«(La décision avec le Canadien) a été très difficile, a raconté le gaucher dans une entrevue avec le site The Athletic. C'était une courte fenêtre de temps et ils voulaient savoir si j'allais signer l'entente ou non.»

«À la fin, honnêtement, pour avoir joué (avec les Maple Leafs de Toronto) pendant toutes ces années, la possibilité d'aller chez leur rival faisait partie de la décision.»

Gardiner a aussi répété qu’il voulait s’éloigner de la pression qu’impose un marché de hockey canadien.

«Je suis un peu plus vieux maintenant et j'ai un enfant. C'est plutôt agréable d'être dans un lieu un peu plus détendu. Vous pouvez respirer un peu plus.»

Les amis et la famille du défenseur de 29 ans croyaient que refuser l’offre du CH était la bonne décision. Ils l'ont vu être submergé par les blessures, la pression, les huées et sa situation contractuelle. La direction du club lui aurait même dit de ne pas se laisser abattre par la critique.

Sur le marché des transactions?

Gardiner dit filer le parfait bonheur maintenant en Caroline du Nord.

«C’est super. L’équipe est géniale. Il fait beau et ma femme aime ça. Nous avons vraiment de bons gars dans l'équipe. Pour être honnête, ça a été une transition assez facile», a conclu celui qui n’a que huit points en 35 rencontres.

Il s’est entendu avec les «Canes» sur un contrat de quatre ans qui lui rapporte 4,05 millions $ annuellement. Le Canadien lui offrait 1,2 M$ de plus par saison.

Par ailleurs, le journaliste du même média, Pierre LeBrun, rapporte que d’autres équipes envisageraient de faire son acquisition avant la date limite des transactions, le 24 février prochain.

Son temps de glace moyen de 16 min 7 s est le troisième plus faible parmi les arrières de l’effectif, après Haydn Fleury.