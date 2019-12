Hard Rock Generation à l’Impérial Bell

Les sept musiciens qui constituent cette formation de Québec rendent hommage au hard rock des années 70.

Hard Rock Generation remonte à cette époque où les radios FM carburaient au rock pesant d'AC/DC, Alice Cooper, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Van Halen et autres.

La formation est constituée des chanteurs Mario Gosselin et Daniel Grenier, des guitaristes Andy Beaulieu et Benoît Bolduc, du bassiste Pat Vir, du claviériste Alexandre Picard et du batteur Rémy Boivin.

Hard Rock Generation se produira aussi, le 8 février, à La Coudée du Cégep de Rimouski.

Les billets pour le spectacle de Québec sont en vente à partir de samedi, à 10h, sur imperialbell.com et ceux pour Rimouski sont disponibles sur jlcmusikproductions.tuxedobillet.com.