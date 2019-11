Idées Cadeaux : 5 virées « WOW » et abordables à offrir à un proche

En collaboration avec





Les Fêtes approchent à grands pas!

Vous êtes en panne d’idées cadeaux cette année ? Avez-vous pensé à offrir un cadeau-expérience? Vivre un moment avec un être cher est souvent plus apprécié qu’un simple cadeau emballé. Une sortie au spa ou une virée au musée ravira sans aucun doute votre maman ou meilleure amie.

Voici quelques idées cadeaux qui plairont à vos proches à travers la province.

Trois-Rivières

Un moment détente au Spa KiNipi

Hébergements luxueux entièrement équipés, expérience thermale, massothérapie, repas gastronomique et activités extérieures en tout genre à seulement 10 minutes du centre-ville de Trois-Rivières, chouchoutez vos proches et offrez l’expérience KiNipi, relaxation garantie!

Une panoplie de forfaits et d’idées cadeaux sont offerts ici.

Le spa Kinipi est certifié 4 étoiles par la CITQ (Corporation de l’industrie touristique du Québec) et « Spa d’excellence » par l’Association québécoise de spas.



Montréal

Un moment de magie

Offrez une expérience immersive unique qui plonge le spectateur au cœur de l’univers de Van Gogh . Plus de 200 œuvres de l’artiste seront au rendez-vous! Du 5 décembre 2019 au 2 février 2020 à Arsenal art contemporain Montréal.



Wendake (presque la Ville de QC)

Une immersion dans l’histoire des Premières Nations

Gâtez vos proches et offrez un forfait dans cet hôtel-boutique hors du commun situé au bord de la rivière Akiawenrahk' et inspiré de la culture des Premières Nations.

Une multitude d’activités uniques sont disponibles pour découvrir l’histoire et la culture de la nation huronne-wendat. Grandiose!



Lanaudière

Une promenade en plein air à traineau à chiens

Les passionnés de plein air et les amoureux des animaux vont adorer cette aventure unique et inoubliable.



Le parc national du Mont-Mégantic, Estrie

Une visite guidée aux confins de l’univers en gardant les deux pieds sur terre

Offrez une visite guidée dans la première Réserve internationale de ciel étoilé !

Que ce soit à l’ASTROLab, à la base de la montagne ou à l’observatoire populaire du Mont-Mégantic, voici le cadeau idéal pour les férus d’astronomie! Pour prolonger l’expérience, des forfaits avec hébergement sont également disponibles.

Ne soyez pas dernière minute pour l’achat de vos cadeaux de Noël, pensez à réserver, les places partent vite!