Je sors, je reste

Week-end du 20 au 22 décembre 2019

Coup de cœur

MODE

Shopping de Noël au café-boutique éphémère de Dress to Kill

Photo courtoisie

Le populaire magazine et référence de la mode canadienne, Dress to Kill, ouvre une boutique éphémère juste pour le temps des Fêtes, où l’on pourra mettre la main sur des créations de designers de mode québécois, au plus grand plaisir des fashionistas. C’est donc dans une ambiance festive, que l’on pourra trouver, sous le même toit, des vêtements, des produits de beauté, des articles de design, des bijoux, des accessoires, des items d’art de la table et de décoration. Faites-y un tour, c’est l’endroit rêvé pour du shopping de dernière minute! *Ouvert jusqu’au 30 décembre prochain au Magasin général du Quartier Dix30 - 9415 boulevard Leduc, Brossard

Je sors

ART

HAPPENING Battle d’Art et Custom

Photo courtoisie

Toutes les formes d’arts de la rue sont au rendez-vous au nouvel événement Happening Battle d’Art et Custom. Plusieurs activités auront lieu, dont la compétition de huit artistes peintres qui devront exécuter une œuvre en équipe dans un temps limite. De plus, l’artiste Smoluk, connu pour ses œuvres d’espadrilles recyclés, performera en direct sur ses sculptures sneakers de carton : découpage, couture, collage. Il sera accompagné d’un DJ invité. Découvrez également les créations du collectif artistique Le Cartel et leurs sérigraphies et de Zenit et ses planches iconiques. *Demain et dimanche à partir de 11h au Quartier Métropole – 9415 Boulevard Leduc #15, Brossard

CONCERT

Noël symphonique

Photo courtoisie

Le concert Noël symphonique est devenu une réelle tradition du temps des Fêtes en ville. Avec un Orchestre symphonique, des chœurs d’enfants et des voix célèbres du Québec, ce spectacle réveille la magie de Noël. Ainsi pour sa quatrième édition, le concert Noël Symphonique vous présente un tout nouveau spectacle, avec de grands classiques musicaux, mais aussi des moments magiques avec des chanteurs de renom comme Judi Richards et ses filles, Karine et Sarah-Émilie, Brigitte M, Nicola Ciccone, Maxime Landry et bien d’autres. * Demain à 14h30 et 20h à la Maison symphonique - 1600 rue Saint-Urbain

VARIÉTÉ

Merry Christmas : Jimmy Moore does Mariah Carey

Photo courtoisie

Le grand personnificateur des stars du monde, Jimmy Moore est de retour sur scène pour un show de Noël! En effet, c’est dans la peau de la chanteuse Mariah Carey qu’il nous en mettra plein la vue avec plusieurs chansons de Noël, dont le méga succès, devenu un réel incontournable des fêtes, Baby, All I Want for Christmas is You. C’est dans un décor féérique et chaleureux que le spectateur sera plongé dans un univers où l’extravagance la danse, la musique et le chant se côtoient. *Demain à 20h30 au District Video Lounge – 1365 rue Sainte-Catherine Est

CINÉMA

Scandale

Photo courtoisie

Mettant en vedette Nicole Kidman, Margot Robbie et Charlize Theron, le drame basé sur des faits réels, Scandale, nous relate comment trois journalistes ambitieuses se sont réunies pour dénoncer l’inacceptable. Le récit débute lorsque Gretchen Carlson se fait renvoyer de son poste après avoir refusé les avances du grand patron et fondateur de l’empire médiatique Fox News, Roger Ailes. Alors que d’autres femmes s’unissent à elle, il se retrouve en plein cœur d’un réel scandale. *Sortie le 20 décembre

CIRQUE

Axel

Photo courtoisie

Le Cirque du Soleil présente au public sa toute nouvelle création sur glace : Axel. Jusqu’au 29 décembre prochain, tous les membres de la famille seront émerveillés par ce spectacle de patinage alliant acrobaties à couper le souffle, chorégraphies avec sauts et figures de style, musique originale jouée en direct, qui inclut des chansons populaires, et des effets visuels époustouflants sur glace! En outre, le Cirque met en scène des numéros qui n’ont jamais été vus auparavant, tels que les chaînes aériennes et bungee en patins, ainsi que balançoire russe sur glace. * Demain à 11h30 au Centre Bell – 1909 Avenue des Canadiens-de-Montréal

Je reste

ROMAN

Expiations - Celles qui voulaient se souvenir

Photo courtoisie

Ce thriller psychologique de Kiyoshi Kurosawa, qui a connu un vif succès au Japon en 2009, est maintenant traduite en langue française. L’histoire relate le drame qui unit quatre jeunes femmes. Alors, qu’elles n’étaient encore que des étudiantes, un prétendu ouvrier a violé puis tué l’une de leurs camarades. Sous le choc, elles n’ont pu le décrire, ce qui enrage la mère de la victime, qui les condamne à « se repentir » ou à aider à retrouver le coupable. Quinze ans plus tard, le meurtrier n’est toujours pas identifié et les quatre survivantes se sentent poursuivies par la « malédiction » de la mère de la victime. *Sorti le 21 octobre

TÉLÉ

La Guerre des tuques

Photo courtoisie

Quoi de mieux que de commencer les vacances, en écoutant un classique des films de Noël ?! Avec la programmation de Ciné-Cadeau de Télé-Québec, le long métrage québécois La Guerre des tuques d’André Melançon, sera diffusé pour le grand bonheur des petits et grands. On y suit une bande d’enfants, à la relâche du temps des Fêtes, qui organisent une guerre de balles de neige. Il y a donc Luc, investigateur de l'idée, qui tentera de s'emparer d'un fort de neige, construit par l'autre bande. Toutefois, il ne s’en sortira pas aussi bien, car Sophie, qui joue dans l’autre équipe, détient des plans d'attaque et de défense ingénieux. *Aujourd’hui à 12h à Télé-Québec

DVD

Battante

Photo courtoisie

Le destin fait bien les choses. C’est la leçon que tire John Harrison, entraîneur d’une équipe de basketball à une école secondaire chrétienne. Alors que les temps se font durs à Franklin, une petite ville ouvrière américaine où les usines ferment, l’exil de nombreuses familles se fait sentir, au point de manquer d’élèves à l’école et de joueurs dans son équipe. C'est donc à contrecœur qu’il accepte de superviser l'entraînement de l'équipe de course à pied, composé d’une seule élève prénommée Hannah. Cette dernière, âgée de 15 ans, souffre non seulement d’asthme, mais elle est aussi orpheline. *Sorti le 17 décembre