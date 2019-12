Le Wild voulait l’emporter pour Devan Dubnyk

À l’écart depuis le 16 novembre, le gardien du Wild du Minnesota Devan Dubnyk a obtenu un gain face aux Coyotes en Arizona, jeudi soir, lors de son retour au jeu.

L’homme masqué de 33 ans a pu profiter d’une explosion offensive des siens pour l’emporter 8 à 5. Il s’agissait d’ailleurs d’un record d’équipe pour la formation du Minnesota, qui a maintenant touché les cordages à huit reprises pour une quatrième fois depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Je ne savais pas que nous allions inscrire huit buts, mais j’ai simplement essayé de rester calme, a indiqué Dubnyk au site web de la LNH. Je me sentais bien et à l'aise de nouveau.»

Le natif de la Saskatchewan s’était absenté des activités de sa formation en raison d’une maladie qui afflige son épouse. Il avait donc raté les 15 derniers affrontements des siens et ses coéquipiers tenaient vraiment à l’emporter pour lui.

«Les buts que nous avons encaissés sont ce qu’ils sont, mais Dubnyk a fait des arrêts incroyables. C’est l’un de ces moments où tu veux passer à travers et obtenir la victoire pour lui», a exprimé Ryan Hartman.

L’attaquant a eu son mot à dire dans ce gain, puisqu’il a inscrit un but et fourni une mention d’aide. Les vétérans Mats Zuccarello, Marcus Foligno et Eric Staal ont été les locomotives du Wild, avec des récoltes d’un but et deux aides chacun.