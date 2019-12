Médias et partisanerie: les électeurs républicains plus critiques

Les médias du monde occidental sont confrontés depuis quelques années à une crise de confiance. Secoués par la multiplication des plateformes sur le web (plus ou moins sérieuses, selon les cas), ils tentent de se maintenir à flot tout en préservant la qualité de l’information qu’ils véhiculent.

Si la réalité est dure ici comme ailleurs, la crise est particulièrement aiguë aux États-Unis, où le président lui-même discrédite sans cesse le travail de ceux et celles qui rapportent et analysent les faits. Le Pew Research Center s’est penché sur la question.

L’étude de ce centre indépendant confirme la crise de confiance, mais elle fait aussi ressortir que ce sont les républicains qui ont le plus faible taux de confiance et que, parmi eux, les partisans de Donald Trump sont les plus critiques.

L’appui au président n’est cependant pas le seul indicateur qui ait un impact sur la perception du travail des journalistes et des médias. L’implication politique constitue aussi une variable à ne pas négliger. Plus on est impliqué, plus on est critique. Ici aussi, les républicains sont plus critiques que leurs adversaires démocrates.

Pew Research Center

Si l’allégeance politique demeure déterminante dans la perception des médias, le Pew avance également des variables moins importantes, mais importantes à souligner. L’âge est l’une d’entre elles. Plus on avance en âge, plus on est fidèle aux mêmes sources d’information. Difficile, alors, d’ouvrir ses horizons ou de confronter ses «certitudes».

J’ai pensé vous relayer cette étude parce que je constate régulièrement, dans vos réactions à mes petits billets, que ce soit sur Facebook ou dans la section commentaires du Journal, qu’il y a, ici aussi, une polarisation. Non seulement je retrouve parmi vous des opposants et des partisans du président, mais je relève aussi de nombreux commentaires sur le travail des journalistes, des chroniqueurs et des blogueurs.

Si vous êtes exigeants (tant mieux!) et critiques du travail des artisans des médias, plusieurs d’entre vous semblent croire que des lignes directrices nous sont imposées dans le cadre de notre travail ou encore que nous sommes tous liés par un même courant idéologique ou une même vision de notre travail. Je tenais à souligner que ce n'est pas le cas. Je n'ai bien souvent aucune idée du cheminement ou des opinions personnelles de ceux et celles qui se prononcent sur les mêmes thèmes que moi.

Si je n’ai pas le temps de réagir à tous vos commentaires, je les lis toujours. Vos réactions apportent souvent des informations supplémentaires ou des nuances que j’apprécie toujours. Les accusations grossières et vulgaires sont le lot d’un groupe marginal et les autres nourrissent ma réflexion.

Je travaille toujours de manière indépendante avec pour seul souci de vous informer sur les sujets abordés. Vous remarquerez que je laisse régulièrement des liens vers mes sources et que j’insiste pour les citer lorsque j'estime qu'il est opportun de le faire. Essentiellement, j’applique ce que je prêche en classe. Il faut varier ses sources d’information et ne retenir que celles dont on peut valider le contenu.

Je vous souhaite une bonne fin de journée et je laisse le lien vers l’étude du Pew Research Center ici.