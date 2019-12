Phillip Danault: «ce n’est pas vrai que ça se reproduira!»

Le Canadien de Montréal a raté les séries éliminatoires par deux points l’an dernier. Cet échec est frais dans la mémoire des joueurs de l’effectif qui l’ont encaissé.

Pour Phillip Danault, auteur de 26 points en 35 matchs, personne ne veut revivre pareil cauchemar.

«On a raté les séries de deux points l’an dernier. Ce n’est pas vrai que cela se reproduira, a prévenu le joueur de centre de Victoriaville. Nous avons appris beaucoup de choses l’an passé aussi. Dans notre série de huit défaites aussi», a-t-il confié.

«Il n’y a aucune autre option dans nos têtes.»

Marc Bergevin l’a dit à l’occasion d’un point de presse improvisé à Vancouver, lundi, le Tricolore sera dans une lutte féroce jusqu’au bout.

Étonnamment, après avoir collé une séquence de huit défaites, ses hommes viennent d’amasser des points dans sept de leurs 10 dernières sorties, dont six victoires (6-3-1). Pour Danault, ça démontre que les joueurs ont voulu se racheter.

«Parfois, quand ça va mal, c’est plus difficile [dans le vestiaire]. C’est là qu’il faut se relever comme équipe. On a fait un pas et on a recommencé à se sentir uni.

«De gagner, ça aide, mais d’apprendre à perdre aussi. C’est là qu’on voit les vrais et [ils se sont manifestés].»

Weber candidat au trophée Norris?

Un joueur qui ne cesse d’impressionner depuis le début de la saison, c’est Shea Weber. Le capitaine est en voie de connaître l’une des meilleures campagnes de sa carrière avec 29 points en 35 rencontres.

Certains parlent même d’une possible nomination au trophée James-Norris.

«Il bloque des tirs et marque des buts importants. Il écoule de grosses minutes en avantage numérique. Il est un défenseur complet. C’est le vrai Weber, de dire Danault. On ne l’avait pas vu en santé comme ça. Il fait une grosse différence.»

Face aux Flames de Calgary, jeudi, Danault a obtenu 2 min 43 s de temps d’utilisation en supériorité numérique, lui qui est surtout employé à court d’un homme.

«Tout ce que je peux faire pour aider l’équipe à gagner, je le ferai, a-t-il dit. Si on a besoin d’un "reset" pour que le désavantage numérique soit meilleur, à cinq contre quatre aussi, je vais le faire.»

«Se responsabiliser pour l’équipe, c’est très important. C’est ainsi qu’on gagnera», a-t-il souligné.