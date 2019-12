Québec ouvre grand ses goussets pour trois entreprises papetières

Photos Tirées de Twitter et d’archives, Andréanne Lemire et Roger Gagnon Le quart de l’aide financière annoncée hier servira à payer le transport de bois de l’Outaouais et des Laurentides vers l’usine Domtar de Windsor en Estrie. Il prenait jusqu’ici la direction de l’usine Fortress de Thurso, en Outaouais, qui est fermée.