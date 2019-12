Qu’est-ce que je réponds à mon ex?

J’ai eu une relation « on and off » avec un super bel homme pendant 13 ans. Pendant un moment tout allait bien et je cédais à ses pressions en acceptant qu’il vienne habiter chez moi. Il était alors gentil, généreux, et prêt à tout pour moi. Mais il finissait toujours par me tromper et je le mettais à la porte.

Dans ses bonnes périodes, il me rendait totalement heureuse, en plus d’être chaleureux avec tout le monde. C’est un charmeur né. Mais quand il dérapait, c’était pas à peu près. Alors je n’existais plus. Il mentait et me menait en bateau comme si j’étais la dernière des stupides. Oh qu’il m’en a fait de la peine!

La dernière fois que je l’ai mis à la porte, supportée par mes amies qui en avaient assez de me voir pleurer pour lui, remonte à un an et demi. Cette rupture était pour moi la dernière. Je ne voulais plus entendre parler de ce salaud de la pire espèce. Rendue à 35 ans, je trouvais que j’avais assez donné et qu’il était temps de regarder ailleurs que dans sa direction si je voulais avoir une vie amoureuse stable.

Mais voilà que depuis un mois, il a refait surface et me talonne comme c’est pas possible pour qu’on reprenne ensemble. Il me jure qu’il a changé, que ces longs mois sans me voir l’ont fait réfléchir, que je suis la seule vraie femme de sa vie, qu’il regrette de m’avoir fait souffrir et que plus jamais il ne me trompera.

Mes amies sont convaincues qu’il ment, que c’est probablement pour se faire héberger de nouveau qu’il me fait une cour si pressante et que selon le principe de « qui a bu, boira », il va me tromper de nouveau quand il pensera avoir trouvé mieux que moi. Je ne sais plus qui croire et je me tourne vers vous pour trancher. Est-ce qu’un homme volage n’a pas le droit comme tout le monde de s’améliorer et de changer?

Amoureuse inquiète quand même

Si je me fie à votre signature, votre décision est déjà prise. Si vous êtes encore amoureuse après avoir été malmenée et avoir autant souffert de sa conduite, que puis-je vous dire pour vous ouvrir les yeux sur ce qui semble être sa vraie nature? Du moins si je me fie à la description que vous en faites et à l’opinion de vos amies. Une question en terminant, êtes-vous prête à traverser de nouveau les mêmes souffrances si les belles promesses de cet homme ne se réalisent pas? Bonne réflexion!