Théodore Seaborn tranchera dans les prochaines heures

Le porteur de ballon et demi inséré des Spartiates du Vieux Montréal qui débutera ses études universitaires en janvier considère toujours trois équipes, soit le Rouge et Or de l’Université Laval, les Carabins de l’Université de Montréal et McGill. Il a aussi visité les Stingers de Concordia et a reçu de l’intérêt de Guelph, Ottawa, Carleton, Sherbrooke et Bishop’s.

« Je vais prendre ma décision sous peu, a mentionné Seaborn. Mon père commence à être tanné. C’est une décision difficile. Contrairement à certains, mon choix n’était pas fait en partant et c’est pourquoi c’est plus difficile. »

« À Laval, le personnel d’entraîneurs m’intéresse, mais le changement de ville me fait hésiter, de poursuivre Seaborn. Arnaud (Desjardins) pousse pour que je le suive, ce qui laisse une porte ouverte. Cela aurait été une grosse décision de déménager seul. Si je choisis Laval, ça se passera plus à ma deuxième saison compte tenu des porteurs présents. » Le pivot du Vieux Montréal s’est engagé à Laval, jeudi.

Le produit des Spartiates voit des avantages aussi dans les deux autres programmes. « À McGill, je pourrais avoir du terrain rapidement comme porteur, a-t-il mentionné. À Montréal, on me voit plus comme receveur, mais on prévoit aussi m’utiliser comme porteur à certaines occasions. Comme à Laval, la compétition est forte et c’est un aspect intéressant. »

Utilisé principalement comme receveur cette année en raison de l’entrée en scène du porteur de ballon étoile Kalenga Muganda, Seaborn a une petite préférence. « Je suis capable d’évoluer aux deux positions, mais c’est plus facile d’avoir le ballon comme porteur, a-t-il souligné. À Laval, on me voit comme porteur à mes débuts, mais on pense aussi m’utiliser par la suite comme receveur. »

Polyvalence

Chez le Rouge et Or, on trace une comparaison entre Seaborn et Vincent Breton-Robert. « Il a le style à Vincent, a mentionné le coordonnateur offensif Justin Éthier qui l’a côtoyé avec l’équipe du Québec il y a quelques années. Quand Vincent a décidé de revenir au jeu après une saison d’arrêt, on se demandait aussi à quelle position on allait l’utiliser. C’est un peu la même chose avec Théodore qui est super polyvalent et possède du chien. »

« C’est un gars d’équipe comme on a pu le voir cette année avec le Vieux Montréal, d’ajouter Éthier. Dans l’ombre de Kalenga Muganda, il a bien fait comme 5e receveur. Il connaît la compétition. »