EDMONTON | Des mandats défensifs, le trio de Phillip Danault s’en est vu confier une panoplie. Toutefois, celui qui attend le Québécois et ses compagnons, samedi soir, en est tout un.

Les hommes de confiance de Claude Julien devront tenter de museler Connor McDavid. Plus difficile à dire qu’à faire comme en font foi les 59 points qui le plaçaient, avant les matchs de vendredi, au sommet des pointeurs de la LNH.

« C’est assurément un défi d’un autre niveau, mais j’en retire une grande fierté. Ça fait partie de ma game. Tenir un adversaire en échec est aussi satisfaisant que marquer un but », a indiqué Danault, au terme de l’entraînement de vendredi.

Fier compétiteur, Brendan Gallagher en est un autre qui accueille ce défi avec beaucoup d’enthousiasme.

« Tu veux être opposé aux meilleurs. C’est plaisant de savoir que l’entraîneur te place dans des situations où tes coéquipiers et lui te croient capable de faire le travail », a déclaré le meilleur buteur du Canadien.

Le hic, c’est que ça peut déraper rapidement. Dix fois en 37 matchs, le capitaine des Oilers a été réduit au silence. Cependant, il a inscrit au moins deux points au cours d’une même soirée à 17 occasions.

Et ce qui en rajoute à la complexité de la tâche, c’est que Leon Draisaitl, le principal complice de la vedette des Oilers maintient pratiquement le même rythme. Blanchi seulement à six occasions, Draisaitl a connu 16 matchs de plus d’un point.

« Cette équipe-là, c’est un monstre à deux têtes. Draisaitl et McDavid sont deux gros joueurs. Ils sont difficiles à contrer », a reconnu l’athlète originaire de Victoriaville.

Un joueur impressionnant

La vitesse et les habiletés de McDavid sont dans une classe tellement à part qu’il ne se passe pratiquement pas une journée sans que l’un de ses jeux fasse les frais d’un fait saillant. Des manœuvres qui, semble-t-il, ne font pas écarquiller seulement les yeux des amateurs de hockey.

« On se demande également comment il peut être déjà rendu à 59 points. C’est un joueur très impressionnant », a lancé Danault.

« Il est déjà rapide, mais on dirait qu’il le devient encore plus lorsque la rondelle se retrouve sur la palette de son bâton, a renchéri Gallagher. C’est certain qu’il va provoquer des choses. Mais si on peut limiter son espace et le forcer à travailler pour chaque pouce, le résultat pourrait être satisfaisant. »

Espérons que le nombre de spectateurs ébahis ne sera pas trop nombreux sur la patinoire du Rogers Place.

Défi pour Weber et Chiarot

Malgré la grande rapidité des deux attaquants des Oilers, rien n’indique que Claude Julien séparera la paire formée de Shea Weber et de Ben Chiarot. Les deux arrières devraient donc être appelés à combiner leurs efforts une fois de plus.

« Ils font partie de notre groupe défensif. On leur donne énormément de temps de glace. On se fie beaucoup à eux. Ils semblent embrasser les défis », a indiqué l’entraîneur du Canadien.

D’ailleurs, l’une des premières fois où Chiarot et Weber avaient été réunis visait à museler le gros trio des Bruins. Bien qu’en apparence le mandat puisse sembler similaire, Julien y voit une différence.

« Chez les Bruins, on parle du travail d’un trio. Ici, il est davantage question du fait que ces deux joueurs ont de la vitesse et qu’ils s’échappent rapidement si tu les laisses partir. Ils deviennent dangereux. »

Et il se peut que Dave Tippett les utilise sur deux unités différentes. Ce qui pourrait accroître le défi.