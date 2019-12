Une belle preuve de caractère

Malgré le lent départ, Claude Julien était satisfait du caractère démontré par ses joueurs après vingt minutes où ils se sont cherchés.

«Comme lors du dernier match, il nous a fallu un peu de temps pour décoller. À partir de la deuxième période, on a commencé à patiner beaucoup mieux. Nous nous sommes donné des chances de revenir dans le match. Ça a été un match serré des deux côtés. En troisième période, les deux équipes ont eu des chances de marquer. » -Claude Julien

C’était la sixième fois de la saison que le Canadien comblait un déficit de deux buts. En pareille circonstance, il affiche un dossier de 3-0-3.

« Ça prouve que cette équipe a du caractère, qu’on ne s’en laisse pas imposer. Même si on accuse un retard, on continue de respecter le plan de match et c’est payant. » -Jordan Weal

Il y avait 12 matchs que Nick Suzuki n’avait pas touché la cible. Au-delà d’avoir inscrit le but qui allait pousser les deux équipes en prolongation, la recrue a été dominant dans toutes les facettes du jeu.

«Il a joué un match vraiment solide. Il n’avait pas l’air d’un joueur de première année. Il était plus impliqué dans toutes les situations. C’est un gars qui a beaucoup de talent. Quand il joue comme ça, ça aide beaucoup. » -Claude Julien

Joel Armia a touché la cible pour la 12e fois de la saison. À l’instar du but qu’il avait inscrit à Vancouver, l’entraîneur de l’équipe adverse a contesté le but stipulant qu’il y avait eu hors-jeu. Cette fois, cependant, la décision est allée en faveur du Finlandais.

«J’avoue que ça m’a traversé l’esprit. J’ai eu peur que le but soit refusé encore une fois. Je n’avais aucune idée s’il y avait hors-jeu ou pas.» -Joel Armia

Carey Price a repoussé 24 tirs pour enregistrer sa 15e victoire de la saison. En prolongation, il a permis au match de se poursuivre en stoppant Elias Lindholm.

«Nous savions que nous n’avions pas joué notre meilleur hockey en première période. Notre jeu n’était pas à point. Mais, on s’est bien regroupé, et on a réussi à jouer 40 excellentes minutes.» -Carey Price