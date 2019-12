Une ronde de financement de 50 M$ pour soutenir l’expansion des Hôtels Alt

QUÉBEC | Une ronde d’investissement de 50 millions $ a été conclue en vue du développement de nouveaux hôtels de la bannière Hôtels Alt au pays, a annoncé Germain Hôtels, vendredi.

La Caisse de dépôt et placement du Québec est l’investisseur principal dans le cadre de cette transaction réalisée dans Société en commandite ALT Canada SEC.

Le groupe d’investisseurs institutionnels est notamment composé d’Investissement Québec, du Fonds de solidarité FTQ, d’iA Groupe financier et de La Capitale, a-t-on précisé, par communiqué.

Deux autres rondes d’investissement ont été réalisées depuis 2011 dans la chaîne hôtelière québécoise, pour des investissements totaux de 210 millions $. Ces fonds ont permis de passer de deux à douze hôtels et de créer un groupe présent partout au Canada, avec des hôtels à Brossard, Calgary, Halifax, Montréal, Ottawa, Québec, Saskatoon, St. John’s, Toronto et Winnipeg.

Deux nouvelles succursales vont ouvrir leurs portes incessamment à l’Aéroport international d’Ottawa et à l’Université de Calgary.

«Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau compter sur l’appui de nos partenaires, dont certains sont à nos côtés depuis les tout débuts de Germain Hôtels en 1988», ont indiqué Christiane et Jean-Yves Germain, coprésidents du Germain Hôtels.

«Forts du succès qu’a connu ce concept d’hôtel boutique, nous sommes déterminés à poursuivre notre croissance pancanadienne au cours des prochaines années et à continuer de rejoindre une clientèle toujours plus exigeante et à la recherche d’une expérience unique», ont-ils ajouté.

«Depuis la création des Hôtels Alt, nous soutenons l’expansion de ce champion québécois qui tire son épingle du jeu dans une industrie en pleine transformation où la qualité de l’expérience et la capacité d’innovation sont clés», a indiqué pour sa part Charles Émond, premier vice-président, Québec, Placements privés et Planification stratégique, à la Caisse.

«Ce nouvel investissement permettra à la bannière Alt de poursuivre sa croissance et d’ajouter de nouveaux hôtels à son réseau, dont le succès profite à nos déposants et fait rayonner le talent québécois à l’échelle du Canada», a-t-il poursuivi.