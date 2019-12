FERRARI, Albert J



27 mai 1931 - 15 décembre 2019À Montréal, le 15 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Albert J Ferrari, époux de Madame Colette Ferrari (née Paquin).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gina (John), Martin (Carole) et Pierre (Dominique), ses petits-enfants Antoni et Noémie, sa soeur Léa, ses nièces Christine et Danielle (Jocelyn), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 décembre 2019 de 11h à 16h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 28 décembre 2019 à 16h dans la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Royal Victoria et de l'Hôpital de Lasalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal serait apprécié en la mémoire de Albert Ferrari.