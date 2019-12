LADOUCEUR, René



De Mirabel, le 15 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. René Ladouceur, époux de Mme Rollande Gauthier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Nicole), Johane (Jean-Claude) et Estelle (Sylvain), ses petits-enfants Jean-François, Michaël, Joanie, Maxime, Éric, Stéphanie et Philippe, ses arrière-petits-enfants Arthur, Henri, Rose, Léo, Maly, Florence-Ève, Amanda, Olivier, William, Mathys et Maëla, sa soeur Laurette (Bernard), ses belles-soeurs et son beau-frère, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h au:147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE, (450) 473-5934La famille vous accueillera ensuite le lundi 30 décembre dès 10h en l'église Saint-Eustache (123 rue Saint-Louis, Saint-Eustache) et les funérailles auront lieu à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Sercan seraient appréciés.