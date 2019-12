TRUDEAU, Marcel



À Sainte-Thérèse, le 18 décembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Marcel Trudeau, époux de feu Mme Marie-Claire Desrosiers.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Denise Dagenais, ses fils Pascal (Sophie) et Simon, ses petits-enfants Élyane, Olivier, Jessie et Tommy, sa soeur Jeanne (Yvon), son frère Michel (Françoise), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 28 décembre de 11h à 15h au:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.