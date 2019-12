10 escapades familiales abordables pour les fêtes

Le temps des fêtes est synonyme de détente en famille et de moments de qualité. Que vous souhaitiez vous évader quelques heures ou même quelques jours, le Québec regorge d’escapades qui plairont à toute la famille Si, dans certains cas, les disponibilités se font plus rares, ne perdez pas espoir. Voici mes suggestions de dix destinations emballantes, au meilleur prix possible.

Joyeuses fêtes !

Une virée en Beauce

Photo courtoisie

Il faut rouler seulement 45 minutes au sud de Québec sur l’A-73 pour se retrouver au cœur de la Beauce, à Sainte-Marie. Aux alentours, les attraits hors du commun ne manquent pas, à commencer par le populaire Miller Zoo, à Frampton.

Un zoo atypique

Les téléspectateurs de l’émission Un zoo pas comme les autres à TVA sont littéralement tombés sous le charme du Miller Zoo avec leurs propriétaires Émilie Ferland et Clifford Miller. On a pu voir à quel point ils privilégient le bien-être des bêtes, le site étant aussi un centre de réhabilitation de la faune.

Une centaine d’animaux y habitent, dont des espèces d’ici comme le loup et l’ours noir, mais aussi des espèces d’ailleurs comme le lémur ou le tigre de Sibérie. Une mini-ferme abrite des animaux comme des chèvres et des ânes que les enfants peuvent nourrir.

Tarifs : 22 $ par visiteur de 13 ans et plus, 65 $ pour une famille de quatre

418 479-2000

millerzoo.ca

À découvrir dans les alentours

Frima, la magie de Noël au Woodooliparc, à Scott (jusqu’au 31 décembre) : un parcours illuminé dans une forêt magique où le père Noël et la mère Noël nous accueillent.

La descente en luge autrichienne au Domaine du Radar, à Saint-Sylvestre.

La patinoire de la bleuetière Goulet, à Saint-Frédéric : Sept kilomètres de sentiers glacés en forêt, de la pizza et du vin aux bleuets.

Hébergement au meilleur prix : les coolbox du Domaine du radar, motels et hôtels.

Montmagny, paisible et pittoresque

Photo courtoisie

On connaît bien Montmagny pour ses oies des neiges, mais on connaît moins la ville avec son quartier patrimonial et les alentours sous la neige. À une heure de Québec, ce havre de paix en bordure du fleuve est aussi bordé par une forêt facile d’accès.

Balade sur sentiers

Accessibles gratuitement, les Sentiers urbains multisports sont ouverts à la marche, à la raquette et au vélo à pneus surdimensionnés (VPS) qu’il est possible de louer sur place. Le réseau de plus de 10 km va du cimetière au chemin du Réservoir.

À 10 minutes vers le sud, un réseau plus vaste et en nature, nommé les Sentiers de l’inconnu, est destiné aux adeptes de VPS (location sur place) et de raquette.

Bon à savoir

Pour admirer la culture locale : une exposition de vitraux et de peintures à la Bibliothèque de Montmagny, un bâtiment ancestral avec une annexe contemporaine (horaire variable).

Pour bien manger pas cher : Le Café Au p’tit bonheur, un établissement communautaire.

Pour se loger comme chez soi : la Maison des Érables (139 $ par nuit) et l’appartement Le rendez-vous (149 $ par nuit) dans un bâtiment patrimonial. Autre hébergement : L’Hôtel Centre-ville.

1 888 831-4411 (Tourisme Chaudière-Appalaches)

montmagnyetlesiles.com

Saint-Élie-de-Caxton Séjour paisible au Rond Coin

Photo courtoisie

Camion-remorque, yourte, camp de bûcheron... Voilà un aperçu des gîtes insolites du Rond Coin, à Saint-Élie-de-Caxton, le fameux village de Fred Pellerin en Mauricie.

Exception faite de la roulotte gitane munie d’électricité, on chauffe au poêle à bois. On y fait bouillir l’eau, on cuisine ou on fait réchauffer des plats. Il y a déjà tout ce qu’il faut dans les gîtes.

On relaxe et on se retrouve

Bref, on vit un peu à l’ancienne. Le soir venu, on lit. On s’amuse à des jeux de société ou on joue aux cartes.

Ça n’empêche pas d’aller au café culturel, situé dans la yourte géante, souvent égayée par un musicien le soir venu. On y va aussi pour manger une bonne soupe réconfortante.

On prend l’air

En raquettes (qu’il faut apporter), un sentier mène au calvaire, près du village. Ça prend une heure et demie aller-retour. Au sommet, on a un beau point de vue.

Derrière l’église, les enfants vont glisser. Il suffit d’apporter une luge ou un tapis-luge.

Et il y a aussi la quête de la paparmane bleue, un rallye de trois kilomètres nous faisant découvrir artistes, artisans et commerces locaux. Avec les enfants, passez chez Méo pour un bon chocolat chaud.

Bon à savoir

Capacité d’accueil des gîtes : jusqu’à six personnes

Toilette sèche à proximité (ou apportez une toilette de camping)

Bloc sanitaire à l’accueil

Les prix : de 81 $ à 121 $ la nuit (minimum deux nuits)

Animal de compagnie accepté au camp de bûcheron rouge

1 819 221-3332, lerondcoin.com

À Chertsey dans Lanaudière un camp d’hiver pour jouer dehors

Photo courtoisie

Centre de vacances créé en 1927, le Camp familial Saint-Urbain a pour vocation de favoriser l’accès au plus grand nombre de jeunes et de familles, avec des prix les plus abordables possible. Sobres et simples, les bâtiments où on loge sont situés en pleine nature.

Selon les conditions de neige et de glace, glissoire sur tube, patinoire et sentiers de raquette sont à notre disposition lors d’un séjour.

Auberges communautaires

On retrouve quatre auberges hivernales, pouvant accueillir de 16 à 50 personnes. Deux familles se regroupant et formant huit personnes, par exemple, pourraient loger en exclusivité dans la plus petite auberge.

Par contre, dans le cas d’une seule famille, l’auberge, comprenant une cuisine et une salle de bain, est partagée avec d’autres. Les enfants ont alors l’occasion de se faire de nouveaux amis pour jouer dehors.

À souligner

Les chambres : pour deux à six personnes

La Mosaïque : un grand espace commun avec foyer.

Les tarifs par nuit : à partir de 39 $ pour les 13 ans et plus, de 26 $ pour les 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins.

1 888 882-4719, campfamilial.org

Val-David et Sainte-Agathe-des-Monts: Du Village du père Noël aux sentiers de neige

Photo courtoisie

S’il est une attraction qui nous fait revivre les Laurentides traditionnelles, c’est bien le Village du père Noël à Val-David. Les enfants (de 2 à 8 ans) ont l’occasion de rencontrer le joyeux personnage et lui faire part de leurs vœux.

Jeux d’hiver

Dehors, ils ont de quoi bouger et s’amuser. Maison dans les arbres, sapin de cordes, mur d’escalade, tyroliennes. Des animaux de ferme égaient le site. Des abris chauffés permettent de faire une halte et y pique-niquer.

Certains jeux populaires en été se transforment durant les fêtes. C’est le cas de la glissade sur tubes ou encore de la piscine métamorphosée en patinoire.

Pour que vous gardiez un souvenir de votre visite, le père Noël vous invite avec les enfants à faire un vol de familiarisation dans son traîneau. Les images vidéo sont ensuite envoyées par courriel.

Randonnées

Pour le ski de fond et la raquette, de beaux sentiers sont à notre portée au parc régional Val-David Val-Morin. On en retrouve aussi au Camping Sainte-Agathe-des-Monts où on peut louer l’équipement, même un traîneau pour enfants conçu pour les sentiers de ski de fond.

Le chalet d’accueil du camping s’avère propice à une halte pour manger une soupe, un chili ou un pain aux bananes.

À souligner

Village du père Noël : ouvert le jour, du 21 décembre au 5 janvier (sauf le 25 décembre), 18 $ par personne.

Hébergement au meilleur prix : le Super 8 à Sainte-Agathe-des-Monts et les chalets du Camping Sainte-Agathe-des-Monts.

noel.qc.ca, 1 888 326-0457, sainte-agathe.org

Rawdon: Les chaleureux Chalets des Pins

Photo courtoisie

Retirés sur un site paisible à quelques kilomètres du village de Rawdon dans Lanaudière, les Chalets des Pins, au nombre de cinq, sont répartis ici et là sous des pins centenaires. On a la paix sans pour autant être au fin fond des bois.

Les lieux étant privés et discrets, on se sent vite chez soi. Simples et chaleureux, les chalets sont bien tenus.

Authentiques

Leur style champêtre donne l’impression qu’il s’agit de chalets d’une autre époque, alors qu’ils ont été construits entre 1998 et 2012. On y a donc tout le confort qu’il faut sans pour autant se sentir comme en ville.

Au Chalet du sous-bois, pour ne nommer que celui-là, tout en est en bois ou presque : les murs, la table, les armoires. Avec ses deux chambres, c’est juste assez grand pour une petite famille. D’autres chalets abritent jusqu’à quatre chambres. Et ils ont tous un foyer, le bois étant inclus.

À savoir

Activités sur place : patin sur le lac, raquettes.

À proximité : traîneau à chiens chez Kinadapt, La Source Bains nordiques, glissades sur tubes et ski alpin à Ski Montcalm.

Tarifs pour 7 nuits (durée minimum requise) : à partir de 1450 $

450 834-3401, 1 877 834-3401, chaletsdespins.com

Pohénégamook: Santé Plein Air 2.0

Photo courtoisie

Située dans le Bas-Saint-Laurent, près de la frontière du Maine, cette ancienne base de plein air plutôt modeste est devenue un complexe de vacances plus actuel, avec ses condos champêtres et son loft contemporain. Finis les lits superposés en métal d’une autre époque dans des camps rustiques. Ce qui n’a pas changé, c’est la variété des activités faisant de l’établissement une station de sports d’hiver, malgré l’absence de ski alpin.

Nouvelles activités

Cet hiver, on pourra faire l’essai du ski Hok (location sur place). Il s’agit en fait de skis larges portant bien sûr la neige comme des raquettes.

Autre nouveauté sur le site : le vélo à pneus surdimensionnés (VPS), également offert en location. À essayer sur sentier damé ou sur le lac une fois bien gelé.

Une glissade sur tubes illuminée apportera une touche de féérie aux soirées. Des corridors tracés se rendent jusqu’au lac.

Autres attraits

Quand la glace sera bien prise sur le lac, il sera possible de s’initier au cerf-volant de traction, avec un animateur. L’âge minimum recommandé est de six ans.

Autre attrait particulier : les rassemblements de chevreuils, un phénomène reconnu à Pohénégamook. On les aperçoit près des sentiers ou près de certains lieux d’hébergement où ils sont nourris.

De belles randonnées en raquettes ou en skis de fond s’ajoutent au plaisir d’un séjour.

À savoir

Activités à la carte.

Loft : à partir de 179 $ la nuit (jusqu’à six personnes).

Condos : à partir de 223 $ la nuit (une chambre et un divan-lit).

450 834-3401, 1 877 834-3401, chaletsdespins.com

Morin Heights: Des chalets compacts bien équipés

Photo courtoisie, Alain Denis

Pour un prix avantageusement comparable aux cabanes de charme, généralement sans eau courante ni électricité, les cabines de Sommet Morin Heights dans les Laurentides sont dotées de toutes les commodités de base d’un grand chalet.

Leur structure extérieure en bois rond est tout à l’opposé des nouvelles cabanes d’allure contemporaine. Il faut savoir que les 20 chalets compacts en location font partie du paysage depuis 2003.

Commodités

Ils sont dotés d’une chambre et d’une mezzanine, fort appréciée des enfants qui aiment grimper l’échelle pour aller y dormir. Malgré l’espace en apparence restreint, il y a tout ce qu’il faut pour un séjour confortable.

On retrouve un coin-cuisine ainsi qu’une salle de bain avec douche. Un petit poêle au gaz en guise de foyer se fait réconfortant.

À savoir

Activités sur place et tout près : raquette, ski de fond, ski alpin.

À proximité : glissades sur tubes au versant Avila.

Capacité d’accueil : jusqu’à cinq personnes

Tarifs : 149 $ la nuit (minimum de deux nuits durant les fêtes), incluant deux billets adultes pour le ski à Sommet Morin Heights ou aux glissades sur tube au versant Avila.

450 227-2020, sommets.com

En Montérégie: Des trains à voir et une nature facile d’accès

Photo courtoisie

Nul besoin de vous rendre en Écosse pour voir des trains rappelant le Hogwarts Express transportant les élèves de Poudlard dans la série de films Harry Potter. Il suffit d’aller à Saint-Constant, à 15 minutes du pont Samuel-De Champlain.

Noël ferroviaire

Là se trouve Exporail, le Musée ferroviaire canadien où se tient l’événement Noël ferroviaire durant la période des fêtes. Dans la Grande galerie, locomotives illuminées, wagons de jouets et traîneau de lutins nous mettent dans l’ambiance.

La visite nous ramène à la valeureuse épopée du chemin de fer d’un océan à l’autre. Construite en 1883, la voiture Saskatchewan, par exemple, a été utilisée durant la construction de la ligne transcontinentale du Canadien Pacifique. L’intérieur a été décoré dans l’esprit du Noël victorien.

Petit train électrique. Service de thé dans une voiture luxueuse (13 ans et plus). Horaire variable durant les fêtes.

Tarifs : 21 $ par adulte, 54 $ pour une famille de quatre.

450 632-2410, exporail.org

Des parcs où prendre l’air

Plusieurs parcs sont à notre portée. Quand les conditions de neige ou de glace ne sont pas favorables, on y va pour le plaisir de marcher.

Le parc Michel-Chartrand à Longueuil (gratuit) : glissoire, ski de fond, patin.

Le parc national du Mont-Saint-Bruno : glissoire, ski de fond, vélo d’hiver (location).

Le parc régional Saint-Bernard, Saint-Bernard-de-Lacolle : glissades sur tubes, ski de fond, raquette, patin, disc-golf.

longueuil.quebec, sepaq.com, parcregionalst-bernard.com

Laval: Des attraits vraiment variés

Photo courtoisie, André Chevrier

Destination de proximité pour beaucoup de monde, Laval ne nécessite pas dans ce cas d’hébergement ou de longs déplacements, ce qui réduit les coûts. Ainsi, les escapades deviennent plus abordables pour plusieurs familles.

Illumi

Mise sur pied par Cavalia, la Féérie de Lumières Illumi est l’attraction vedette durant les fêtes. Des commentaires sur Google sont peu élogieux au sujet du stationnement et de la bouffe, mais à l’inverse, l’impression d’émerveillement revient constamment dans les avis des visiteurs.

À l’entrée, le Marché de Noël, sans frais d’accès, gravite autour d’un énorme arbre de lumières. Vaste comme sept terrains de football de la NFL, Illumi est un parcours extérieur illuminé avec huit mondes fantastiques, dont la Savane multicolore et la Grande place du Carrousel.

Métro Montmorency. Navettes gratuites. Billet régulier : à partir de 18,50 $ (13 ans et plus) et de 56 $ pour une famille de quatre.

1 866 999-8111, illumi.com

5 incontournables

Parmi les nombreux attraits de Laval, en voici cinq de plus qui se démarquent, pour moins cher que plusieurs autres.