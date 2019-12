BOUCHARD, Yvon



Yvon Bouchard (époux de feu Nicole Théberge) de St-Jean-sur-Richelieu, né à Sherrington, est décédé le 4 novembre 2019, aux soins palliatifs de la résidence du Haut-Richelieu.Père de feu Mario, il laisse dans le deuil ses enfants Joanne, Serge et Normand, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, Ginette, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Nous tenons à remercier chacun de vous pour le support et hommages reçus ainsi que sa compagne Ginette pour son soutien et son dévouement exceptionnels envers notre père.Il n'y a pas eu d'exposition ni de cérémonie afin de respecter les volontés de notre père.