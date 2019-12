TROTTIER (née Antonacci), Ida



À Montréal, le 16 décembre 2019, à l’âge de 86 ans, est décédée Mme Ida Antonacci, épouse de feu M. André Trottier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Richard) et Louise (Jean-Paul), son petit-fils adoré Stéphane, ses soeurs Lucienne et Thérèse, son beau-frère Victor (Rita), sa belle-soeur Mariette (feu Paul-Émile), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le vendredi 3 janvier 2020 dès 16 h. Une cérémonie y sera célébrée à 19 h 30 en la chapelle du mausolée.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du CHUM seraient appréciés.Un merci spécial à tous ses médecins pour les bons soins prodigués.