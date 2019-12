BEAUREGARD, Germain

Agriculteur - Mémoraliste



À Saint-Damase, le 17 décembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Germain Beauregard, né à Saint-Damase, de Dorilla Ravenelle, frère jumeau de Julien, descendant de Hector A., Louis, Charles, Charles, Michel, Charles, Joseph et André Jarret, sieur de Beauregard, marié à Marguerite Anthiaume, à Montréal en 1676, et établit dans la Seigneurie de Verchères.Outre son épouse, feu Gertrude McDuff, il laisse dans le deuil ses enfants Robert, Anne (André Marcotte), Bernard, Josée (Sylvain Lussier), Andrée (feu Gérard Cordeau), Nicole (Benoit St-Amand) et Hugues (Josée Pellerin), ses petits-enfants: Manuel, Elmyrha, Kevin, Camille, Danyka, Laurence, Audrey Ann et Sharlyn, ses cinq arrière-petits-enfants: Allistaire, Roman, Shawn, Emma et Jade, ses frères et soeurs: Gérald (Jacqueline Beauregard), feu Julien (feu Lucille Darsigny), feu Noëlla (feu Jean-Claude Hébert), Benoit (Gaétanne Quenneville), feu Jeanne (Bernandin Phaneuf), feu Pierrette (feu Rénald Jodoin), Estelle (feu Georges Messier), feu Réjean (Cécile Guertin), feu Serge (Suzanne Gaudet), de même que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille McDuff, ainsi qu'un grand nombre de cousins, cousines, neveux, nièces parent et amisLa famille Beauregard vous accueillera vendredi le 27 décembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h à la:ST-DAMASE, J0H 1J0, 450-797-3889 www.residencefunerairejodoin.caL'Eucharistie d'adieu sera célébrée en l'église de Saint-Damase samedi le 28 décembre 2019 à 14h30 suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. Ouverture des salons samedi dès 13h.Un don en sa mémoire pourrait être fait en faveur de l'organisme Au coeur des familles agricoles (ACFA).