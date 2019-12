LESSARD, André



À Laval, le 16 décembre 2019, à l’âge de 94 ans, est décédé M. André Lessard, ancien retraité de l'OCQ, époux de feu Mme Carmen Dansereau.Il laisse dans le deuil sa fille Johane, son gendre André et ses enfants Nancy (Luc) et Mark (Jeanne), ses arrière-petits-enfants Sara, Téa et Stella, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexe funérairele samedi 4 janvier 2020 dès 13h. Une cérémonie religieuse sera célébrée à 16h30 en la chapelle du mausolée.La famille tient à remercier tout le personnel de Santé Courville-Laval qui a pris soin de mon père ces 4 dernières années. Il a toujours été traité avec respect et il est décédé dans la dignité.