RACETTE née VERREAU

Claudette



À Laval, le 19 décembre 2019, est décédée à l'âge de 85 ans, Mme Claudette Verreau, épouse de feu Jacques Racette.Elle laisse dans le deuil ses 3 enfants Guy, Line (Bill) et Diane (Marc), ses petits-enfants Marie-Anne, Marc, Krista et Karl, ses arrière-petits-enfants Edward et Kira, son frère Jacques et sa soeur Jacqueline, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 27 décembre à compter de 13h30 à laLe service funéraire y sera célébré en ce jour même à 14h30.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.