LANTHIER, Thérèse

(née Desautels)



À Sainte-Agathe-des-Monts, le 15 décembre 2019, est décédée Thérèse Lanthier (née Desautels), épouse de feu Robert Lanthier.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Judy (Yvon Simard), Russell (Debbie White), Jean-Claude (Silvia Colonnese) et Michel (Pamela Flynn), ses onze petits-enfants et ses treize arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, parents et amis. Elle a été précédée par ses enfants Denis et Micheline.La famille accueillera parents et amis le vendredi 27 décembre 2019, de 14h à 17h et de 19h à 21h auxCOLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE222 AUTOROUTE 20POINTE-CLAIRE, QC H9S 3X6Une cérémonie religieuse aura lieu le samedi 28 décembre 2019 à 11h à l'église catholique Sainte-Geneviève.