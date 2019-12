VINCENT née DESABRAIS

Ginette



À Terrebonne, le 17 décembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Ginette Vincent née Desabrais, épouse de M. Robert Vincent, demeurant à Terrebonne. Elle était la fille de feu Simone Savard et de feu Sylvio Desabrais.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Dominique (Alain) et Stéphane (Inés); ses petites-filles: Katherine (Mathieu), Roxanne (Étienne), Alice et Élodie; son arrière-petit-fils Léo; ses soeurs: Lise et France; ses frères: Pierre (Aline) et Aurel; elle était la soeur de feu André et laisse également plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux amis de tennis et de ski avec qui elle a eu tellement de bons moments.Ses derniers jours, elle les a passés entourée de tous les siens à toutes heures de la journée.La famille remercie profondément tout le personnel du 3e étage duà Terrebonne. Ils ont prodigué des soins attentifs, soutenus, à tous les jours au cours des 16 derniers mois. Ils ont démontré une compassion hors du commun dans les derniers moments auprès de toute la famille.L'Aquamation a eu lieu au Bio-Crématorium Le Sieur de Granby.Il n'y aura pas d'exposition ni de funérailles. Une rencontre de sa famille immédiate aura lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, des dons à la fondation CHSLD de la Côte Boisée, 4300 d'Angora, Terrebonne, J6X 4P1, seraient appréciés.