LANGLOIS, André



À Montréal, le 14 décembre 2019, à l'âge de 62 ans, est décédé M. André Langlois, conjoint de Mme Lucie Grenier. Il était le fils de feu Lionel Langlois.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Guillaume, sa mère Jeanne-D'Arc, ses soeurs Micheline, Denise et Diane, son frère Simon, sa belle-soeur Élise, son beau-frère Normand (Danielle), sa filleule Karine, ses neveux Justin, Jean-Philippe, Francis et Pierre-Alexandre, ainsi que plusieurs parents, amis et collègues de travail.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 27 décembre de 19h à 21h ainsi que le samedi 28 décembre de 10h à 13h. Une cérémonie commémorative aura lieu le samedi 28 décembre à 13h à la chapelle.En sa mémoire, un don peut être fait à la Fondation du cancer du pancréas du Canada.