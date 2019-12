Athlètes québécois de l’année: Ils ont fait rayonner le Québec

Fidèle à sa tradition des dernières années, Le Journal dévoilera son athlète québécois par excellence dans l’édition du mardi 31 décembre. Voici les 12 candidats.

Patrice Bergeron

Le joueur de centre des Bruins de Boston a été fidèle à sa réputation de valeur sûre en connaissant la meilleure saison offensive de sa carrière en 2018-2019. À sa 15e saison avec les Oursons, il a amassé 79 points en 65 matches, dont 32 buts. Son rendement lui a valu pour une huitième de saison de suite une nomination pour le trophée Frank Selke remis au meilleur attaquant défensif, qu’il a remporté quatre fois (2012, 2014, 2015 et 2017).

Artur Beterbiev

L’athlète d’origine tchétchène est devenu le premier boxeur établi au Québec à remporter un titre unifié, le 18 octobre à Philadelphie, en battant par arrêt de l’arbitre au 10e round l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk. Le boxeur établi à Montréal depuis ses débuts professionnels en 2012 a ainsi défendu sa ceinture des mi-lourds de l’International Boxing Federation (IBF) et ravi à son opposant de cette soirée celle de la World Boxing Council (WBC).

Laurie Blouin

Médaillée d’argent à l’épreuve de slopestyle des Jeux olympiques de 2018, la planchiste de Stoneham a étalé sa polyvalence en remportant, le 24 janvier à Aspen au Colorado, le concours du Big Air aux réputés X Games.

Kim Boutin

Après avoir éclos aux Jeux olympiques de Pyeongchang avec une récolte d’une médaille d’argent et de deux de bronze, la patineuse originaire de Sherbrooke a démontré la saison suivante qu’elle n’était pas seulement de passage dans l’univers de la courte piste. Aux championnats du monde à Sofia, elle a obtenu le troisième rang au classement général, grâce notamment à des médailles d’argent à l’épreuve de 1500 m et de bronze à celle de 1000 m.

Félix Auger-Aliassime

Le Québec a découvert dans cette étoile montante du tennis un nouvel ambassadeur international. Campé au 108e rang mondial au début de l’année 2019, Auger-Aliassime a connu une ascension effrénée et il occupe maintenant le 21e échelon. En quête de son premier titre dans sa jeune carrière, le natif de Montréal, qui a vécu son enfance à L’Ancienne-Lorette, a tout de même atteint la finale aux tournois de la série Masters 250 à Stuttgart et Lyon, puis à celui d’un Masters 500 à Rio

Alex Harvey

La dernière saison en carrière de ce double champion du monde ne s’écoulait pas comme il l’avait anticipée : « blues » post-olympique, abandon au milieu du Tour de ski, un seul top 10 aux championnats du monde. La finale de la Coupe du monde dans sa propre cour sur les plaines d’Abraham a fait tout oublier quand il a terminé deuxième, dans une issue dramatique et hautement émotive, à l’épreuve de 15 km en style classique du samedi 23 mars. Le lendemain, il récidive en montant sur la même marche du podium de la poursuite de 15 km en style libre.

Mikaël Kingsbury

Quoi de nouveau à ajouter ? Le skieur originaire de Deux-Montagnes a maintenu son emprise sur la discipline des bosses en remportant l’épreuve individuelle et celle du duel des championnats du monde, les 8 et 9 mars, à Deer Valley. Il a plus tard obtenu son huitième globe de cristal récompensant son premier rang de cette spécialité en Coupe du monde, grâce à sept victoires en huit départs.

Maxence Parrot

Une double victoire a marqué l’année 2019 de Maxence Parrot. Au premier niveau, sa plus riche est survenue le 24 juillet lorsqu’il a annoncé sa guérison du lymphome de Hodgkin, au terme de six mois et 12 traitements de chimiothérapie. Le planchiste originaire de Bromont a bonifié cette grande nouvelle d’un autre titre, moins de six semaines plus tard, en marquant son retour à la compétition par une victoire à l’épreuve de Big Air des X Games à Oslo.

David Perron

Après des épisodes avec d’autres équipes aux quatre coins de l’Amérique, l’ailier gauche a finalement atteint l’objectif ultime de tout joueur de la Ligue nationale avec l’organisation qui l’avait sélectionné en première ronde en 2007. L’attaquant originaire de Sherbrooke a remporté la Coupe Stanley avec les Blues de St. Louis, au terme d’une saison au cours de laquelle il a amassé 46 points, dont 23 buts, pour son deuxième plus haut total en carrière.

Lexson Mathieu

Sa victoire par K.-O. au Centre Bell, le 7 décembre, lui a valu la ceinture NABF junior des super-moyens, mais elle a surtout rappelé que ce boxeur de Québec est voué à une belle carrière. Surnommé « The Next », l’athlète de 20 ans a la particularité d’avoir disputé huit combats à sa première année chez les professionnels – une lourde commande en soi – et d’en avoir remporté sept par K.-O. « Dans un an, je vais être champion du monde », a-t-il déclaré à la veille de son septième combat, à la fin du mois d’octobre.

Laurence St-Germain

Son tableau de la dernière année atteste du potentiel qui habite la skieuse originaire de Saint-Ferréol. Après avoir terminé sixième à l’épreuve de slalom des championnats mondiaux de ski alpin en Suède, elle a ensuite complété la saison de la Coupe du monde au 13e rang du classement de cette spécialité. En prime, elle a conclu sa carrière universitaire en remportant le géant et le slalom aux championnats de la NCAA.

Abraham Toro

Ce natif de Longueuil a relancé les espoirs des enfants québécois qui rêvent d’atteindre un jour le baseball majeur. Le joueur de troisième but des Astros de Houston a marqué l’imaginaire, au début du mois de septembre, lorsqu’il a frappé un circuit de deux points dans la victoire de 2 à 0 contre les Blue Jays à Toronto. Ce même jour, à seulement son quatrième match dans les ligues majeures, Toro a également réussi le dernier retrait confirmant au lanceur Justin Verlander un match sans point ni coup sûr.