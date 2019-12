COLLETTE, Ronald



À Laval le 13 décembre est décédé M. Ronald Collette, époux de Mme Lucille Côte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils feu André, Jean-Yves (Brigitte), Francis (Carmen) et Stéphane (Manon), ses petits-enfants Jean-Martin, Simon, Béatrice, Mathieu, Émile, Marie-Félix, Alex, Marc-Antoine et Lara, son frère Robert (Michèle, Sylvain, Caroline), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Ronald Collette était cofondateur de l'Institut Linguistique Provincial.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 3 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles seront célébrées en l'église Saint-Jean-Gualbert au 490 rue Les Érables à Laval-sur-le-Lac, le samedi 4 janvier à 14h, suivies de l'inhumation au cimetière St-Vincent-de-Paul à Laval.Des dons à la Fondation du Dr Julien ou au Centre de pédiatrie sociale de Laval seraient grandement appréciés.