GOLDBERG, Albert



À Westmount (Qc), à l'âge de 87 ans est décédé M. Albert Goldberg le 18 décembre 2019, entouré de son épouse.Il laisse dans le deuil son épouse Mathilde Erlich, sa petite-fille Valérie Dynka ainsi que plusieurs parents et amis. Il est allé rejoindre sa fille Edith Dynka, décédée en 1992.Il a été Président des Anciens Combattants Français de Montréal et Président des Cadets des Fusiliers du Mont-Royal. Il était membre du Barreau canadien et administrateur de Lafleur, Brown, de Grandpré.Un moment de recueillement aura lieu le samedi 28 décembre 2019 de 11h à 13h au1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC H2V 2P9(514) 279-6540www.cimetieremontroyal.com