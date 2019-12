Catrine Lavallée poursuit son «marathon»

(Sportcom) – «Mon ascension jusqu'aux prochains Jeux olympiques (de 2022) n'est pas un sprint, mais bien un marathon.» C’est ainsi que la skieuse acrobatique Catrine Lavallée visualise les prochains mois et les prochaines années, elle qui a terminé 13e aux sauts, samedi, à la Coupe du monde de Shimao Lotus Mountain, en Chine.

Un résultat satisfaisant pour la Montréalaise à l’occasion de cette première Coupe du monde inscrite au calendrier, où elle a récolté 74,97 points à la ronde des qualifications.

«J'ai fait un atterrissage un peu "deep" à mon full full (double vrille) et j'ai perdu plusieurs points, mais je suis très satisfaite de celui-ci dans les airs. C’est un aspect sur lequel j'ai beaucoup travaillé en Finlande le mois dernier», a expliqué Lavallée.

La skieuse de 25 ans ajoute qu’elle a été forcée de changer son fusil d’épaule en début de compétition en raison d’une caractéristique particulière de la piste, différente de celle en Finlande où la Québécoise s’est entraînée.

«Le "landing" est beaucoup plus abrupt ici (en Chine) si on compare à celui en Finlande, qui était plutôt plat. J'ai eu un peu de difficulté à m'adapter au début, alors je suis bien contente d’avoir réussi ce résultat malgré tout. »

Lavallée était la seule Canadienne en action samedi. La Chinoise Mengtao Xu a triomphé devant ses partisans. La Biélorusse Aliaksandra Ramanouskaya et l’Australienne Laura Peel l’ont accompagnée sur le podium.

Cormier-Boucher et Irving en action

Du côté masculin, Félix Cormier-Boucher et Lewis Irving ont pris part à l’événement. Cormier-Boucher, de Saint-Mathias-sur-Richelieu, a conclu au 14e rang avec 97,60 points, tandis qu’Irving, de Québec, a pris le 16e échelon avec 77,76 points. La Chine a signé un doublé grâce à Guangpu Qi et Zongyang Jia, respectivement médaillés d’or et d’argent. Le Suisse Noe Roth est venu compléter le podium.

Les compétiteurs seront de retour dimanche pour la deuxième épreuve en sauts ainsi que celle en sauts par équipe.