C’est encore Noël pour la CAQ

Finalement, la lune de miel du gouvernement Legault ne s’est pas terminée cet automne.

On a bien cru que ça y était, début novembre. Je l’ai même écrit après l’incroyable cafouillage du PEQ et lorsque la CAQ a perdu un vote en chambre en raison d’une gestion des présences déficiente, le jour d’un cocktail caquiste.

C’est la gaffe de la session, voire de l’année. Ce Programme de l’expérience québécoise (PEQ), le gouvernement voulait fermement le réformer.

Le programme permet aux diplômés et travailleurs qualifiés étrangers d’obtenir rapidement un Certificat de sélection du Québec, étape vers la résidence permanente.

Mais la réforme qui resserrait le PEQ s’est avérée mal ficelée; a été annoncée trop vite. Le gouvernement a dû reculer de manière spectaculaire.

Simon Jolin-Barrette et François Legault l’avaient pourtant défendue presque sans broncher contre toutes les critiques virulentes et les larmes qu’elle avait suscitées. Puis, un matin, on apprit qu’elle était abandonnée.

Le jeune et robotique ministre en est sorti affaibli. Il aura fort à faire pour être pris au sérieux lorsqu’il présentera son plan pour freiner l’effritement de la place du français à Montréal et au Québec. Ce sera son défi de 2020.

Le cadeau de Jean-Talon

Début décembre, la victoire caquiste éclatante dans Jean-Talon est venue comme un cadeau de Noël anticipé.

La CAQ rééditait l’exploit de Louis-Hébert, mais en mieux : prendre un vieux château fort libéral, le plus solide qui soit. Défaite historique des libéraux, désormais confinés à la région de Montréal.

L’année de la CAQ s’est donc terminée sur une excellente note, cette victoire éclipsant à peu près tout ce qui aurait pu être défavorable. Le bâillon qu’elle a imposé pour faire passer l’invraisemblable loi 34 sur les tarifs d’électricité ne semble par exemple pas lui avoir nui dans l’opinion.

Les défis de 2020

Mais aucun gouvernement ne marche indéfiniment dans le trèfle à quatre feuilles.

Malgré le succès de Jean-Talon, la CAQ doit tirer les leçons du dérapage du PEQ. Vouloir agir rapidement, remplir ses engagements, c’est bien. Mais il faut prendre le temps nécessaire, surtout avec les dossiers complexes comme l’immigration.

Celui-ci s’est avéré une bête noire pour la CAQ dès la campagne électorale. En 2019, l’affaire des 18 000 dossiers jetés à la poubelle a donné l’impression d’une improvisation « brouillonne » (terme cher à l’opposition libérale).

De plus, la donne changera en 2020. Les deux vieux partis, PLQ et PQ, auront de nouveaux chefs. Cela ne signifiera certainement pas la fin des problèmes et des tiraillements en leur sein. Surtout que la vie dans l’opposition, pleine de remises en question, a tendance à les accentuer. Mais au moins, ces nouveaux chefs pourront imprimer aux troupes libérales et péquistes une personnalité plus claire, une action mieux orientée.

Pour le gouvernement Legault, trébucher presque impunément, comme il l’a fait pour le PEQ, ne sera plus vraiment possible. Il aura devant lui des partis aguerris et réorganisés.