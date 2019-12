«Est-ce qu’on arrive bientôt?» de Benoît Archambault: découvrir les traditions québécoises

Pianiste et accordéoniste dans le groupe trad Mes Aïeux, Benoît Archambault est aussi un auteur et illustrateur jeunesse très populaire auprès des jeunes, qu’il rencontre à l’occasion des nombreux spectacles présentés dans les écoles. À temps pour les Fêtes, il propose une suite très attendue de son album précédent, réalisée en collaboration avec l’historien Éric Bédard : Est-ce qu’on arrive bientôt?

Cet album géant, qu’il a écrit et illustré, raconte une nouvelle virée de la famille Tremblay, qui quitte cette fois Saint-Jérôme et part pour l’Abitibi dans le temps des Fêtes.

La folle équipée de la famille Tremblay permet d’aller à la découverte de cette région et de faire connaissance avec des traditions québécoises.

Dans le livre, les auteurs racontent le périple pour traverser la réserve faunique de La Vérendrye, Noël avec la parenté, les sorties en raquettes dans la forêt, la messe de minuit dans la cathédrale d’Amos, la dinde et la tourtière.

La famille profite d’une panne d’électricité pour faire découvrir les chansons à répondre aux enfants.

En marge de la bande dessinée, les auteurs explorent la dimension religieuse de la fête de Noël, l’électrification des campagnes québécoises, l’invention du skidoo. Ils expliquent ce qu’étaient les ponts de glace.

Quand toute la famille reprend la route pour aller visiter d’autres parents en Estrie, de nouvelles découvertes se présentent. Les lecteurs apprendront même l’origine de l’expression « ferme ta boîte » !

«Une belle aventure»

Benoît Archambault a beaucoup aimé travailler sur ce super projet qui fait suite à Quand est-ce qu’on arrive?, récemment réédité.

«C’est une belle aventure qui se poursuit et j’ai eu du fun à l’illustrer aussi!» dit-il.

«J’adore l’Abitibi, pour y être allé quelques fois en tournée. Ça me semblait logique qu’on passe par ce coin de pays.»

Les thématiques hivernales n’avaient pas été exploitées dans le livre précédent, qui se déroulait pendant les vacances d’été.

«Je trouvais ça l’fun de parler d’hiver, parce que notre pays, c’est l’hiver, comme le chantait l’autre.»

L’hiver, on le sait, les voyages ne sont pas les mêmes! «Ma belle-famille habitait dans le Kamouraska. Je me souviens de partir avec les enfants pour le temps des Fêtes et savoir quand on part... mais pas quand on va revenir! Les routes ferment... c’est de même. C’est vraiment mon livre hommage aux régions, aux territoires québécois et aux gens qui l’habitent. C’est aussi un livre de familles, de grands rassemblements.»

Méga fan du temps des Fêtes

Benoît Archambault, un gars de la ville de Lorraine, est lui-même un méga fan du temps des Fêtes et de nos coutumes.

«Je suis un amoureux du temps des Fêtes et j’embarque là-dedans, big time! J’aime ça! Les coutumes, c’est ce qui nous habite, c’est ce qui fait qui on est. Dans l’histoire, la panne d’électricité permet aux jeunes de découvrir qu’on peut avoir du fun avec les vieux qui chantent. C’est un hommage aux vieilles façons de faire.»

Benoît Archambault joue du piano et de l’accordéon, compose des chansons et donne des spectacles pour les enfants depuis plusieurs années.

Il est aussi membre du groupe de musique traditionnelle Mes Aïeux.

Éric Bédard enseigne à l’université (TÉLUQ) et a publié de nombreux ouvrages qui ont remporté plusieurs prix. Il a publié L’Histoire du Québec pour les nuls chez First, en 2015.