LAPOINTE, Rose-Aline



De St-Janvier, le 3 décembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Rose-Aline Lapointe.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Robert et Christian (Sandra), ses petits-enfants: Alexandra, Thomas et Camille, sa soeur Marie-Paule, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle vendredi 10 janvier 2020 de 14h à 17h. Une réunion de prières aura lieu au salon même à 16h30.