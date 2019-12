SIGOUIN, Jean-Pierre



À Montréal, le 18 décembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Sigouin, époux de madame Monique Normand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Mélany (Steve) et Dominic (Isabelle et ses enfants Louis-Adam et Frédérique), ses petits-enfants Mathys, Alexys, Noahkym, Viktor, ses frères et soeur, autres parents, amis ainsi que ses collègues bénévoles et membres du personnel de l'Hôpital Santa Cabrini.La famille recevra les condoléances le samedi 28 décembre 2019 de 13h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700, rue Beaubien Est à Montréal (H1M 3E3).Une cérémonie suivra à 17h à la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.