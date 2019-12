«Le petit jardin du bonheur» de Felicity Hayes-McCoy: fêter Noël en Irlande

Grande amatrice du temps des Fêtes et de ses traditions, l’actrice et romancière irlandaise Felicity Hayes-McCoy a écrit avec beaucoup de joie un nouveau tome de sa série à succès, Le petit jardin du bonheur. Un livre pétillant, amusant, émouvant, à lire absolument pour découvrir, par la littérature, un Noël en Irlande.

Après avoir écrit les best-sellers La petite bibliothèque du bonheur et Le petit café du bonheur, Felicity Hayes-McCoy a choisi de faire voyager certains de ses personnages entre l’Irlande et le Canada — en écho à ce que bien des gens font en Irlande, semble-t-il.

«C’est le troisième livre de la série Finfarran, et tous se déroulent dans des régions rurales de l’Irlande. Quand je suis en Irlande, je vis moi aussi dans une région rurale. Mes livres parlent beaucoup du passage des saisons, et quand j’ai abordé le troisième, on arrivait en hiver. C’est devenu un livre aux accents de Noël», explique-t-elle, en entrevue depuis Londres.

La bibliothèque du village demeure le point de rencontre et Felicity avait bien des choses à explorer dans son nouveau roman.

«Je voulais mettre en scène le personnage de Mary, qui est une mère infernale. Je l’adore, mais elle n’est pas facile à vivre. La meilleure amie de Mary s’appelle Pat et j’avais vraiment envie d’en savoir plus sur elle. Ce qu’on savait à son sujet, c’est que ses deux fils avaient immigré au Canada.»

«C’est assez typique dans l’histoire des familles irlandaises d’avoir des fils qui quittent le pays. Souvent, ils partent pour les États-Unis, mais ça arrive aussi qu’ils partent pour le Canada. J’ai décidé de faire revenir en Irlande un personnage très jeune, Cassie. Je voulais un personnage qui ne connaissait rien de ses racines irlandaises, qui s’était fait des idées, et qui est confronté à la réalité.»

Petit village imaginaire

Son histoire se déroule dans le petit village imaginaire de Lissbeg, sur la côte Atlantique de l’Irlande.

L’hiver est bien installé et Cassie Fitzgerald, une jeune femme pleine d’énergie qui a grandi au Canada, décide d’aller enfin rendre visite à ses grands-parents en Irlande.

Elle rencontre la bibliothécaire, sa fille Jazz et leurs voisins alors que tout le village se prépare à célébrer les fêtes de fin d’année. Les gens se préparent à passer du bon temps, en famille et entre amis. Mais Cassie découvre qu’il y a bien plus que du chocolat chaud et des cadeaux sous le traditionnel sapin!

Le goût de voir le monde

Cette fille pétillante et non conventionnelle a le goût de voir le monde, de voir la vie et de s’ouvrir à de nouvelles possibilités. Retrouver ses grands-parents Pat et Ger en Irlande lui apportera beaucoup.

«Pat a toujours tenté, désespérément, de garder le contact avec eux, mais elle était trop loin et n’a pas eu beaucoup de chance. Cassie ne la connaît pas vraiment. Quand elle arrive, elle réalise que son père ne lui a jamais parlé de Lissbeg. Il y a quelque chose qui s’est passé. Mais comme je l’écris dans le livre, ce n’est pas toujours l’affaire de la jeune génération de comprendre ce qui a motivé les gestes des générations précédentes.»

Felicity Hayes-McCoy est née à Dublin, en Irlande.

Elle a fait carrière comme actrice et écrivaine au Royaume-Uni, travaillant dans le théâtre, le théâtre musical et les médias.

Ses livres ont beaucoup de succès en France.

Son neveu vit maintenant au Canada.