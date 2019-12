La fin de la démocratie

La procédure de renvoi du président des États-Unis devrait inquiéter les démocraties du monde entier. La culpabilité de Donald Trump ne fait aucun doute pour les observateurs le moindrement objectifs. Les accusations contre le républicain sont fortes, en particulier celle d’obstruction au Congrès.

Mais la défense que présente Trump et la complaisance des républicains font craindre le pire pour l’avenir de la démocratie américaine. Selon toute vraisemblance, le président va non seulement gagner son procès devant le Sénat américain, mais aussi les prochaines élections présidentielles.

1. Pourquoi les démocrates s’affaiblissent-ils ?

Les démocrates ont été jusqu’à présent incapables de trouver un leader suffisamment fort pour s’opposer à Donald Trump. Pire, les candidats démocrates à l’investiture se déchirent entre eux sur des sujets qui sont de seconde importance pour l’Américain moyen. Le sujet de l’heure est la destitution possible de Trump. Pas les problèmes de santé, ni les armes à feu, ni l’éducation. Dès que la Chambre transmettra le dossier au Sénat ce sont les républicains qui sont majoritaires au sénat qui vont mener le bal. Les démocrates ont perdu le contrôle de l’ordre du jour.

2. Pourquoi Trump devrait-il gagner le procès devant le Sénat ?

Sauf coup de théâtre, Trump va sortir indemne de la procédure de renvoi. Il en ressortira même grandi et plus fort. Les sondages montrent que le taux d’approbation de Trump a augmenté. Ce taux est passé de 42 % à 45 %. Cette forte approbation des politiques de Trump indique aux sénateurs républicains que voter en faveur de la destitution de Trump pourrait leur coûter leur siège aux prochaines élections.

3. En quoi la défense de Trump est-elle condamnable ?

Trump s’intéresse peu aux arguments qui pourraient l’innocenter. Plutôt que d’argumenter sur le fond, il s’adresse directement à ses partisans et à leurs émotions. On l’a vu à une réunion partisane commenter en direct le résultat du vote sur sa destitution à la Chambre des représentants. Grâce à son extraordinaire sens du marketing, grâce aux médias sociaux et aux médias traditionnels, Trump peut s’adresser sans filtre directement aux électeurs. Aucun journaliste, aucun chroniqueur n’intervient pour poser des questions ou pour faire ressortir les incohérences dans les propos du président. Répétons-le, la défense de Trump n’est pas rationnelle, elle est émotive. Et les démocrates sont à peu près nuls sur ce terrain. Plus grave, en mobilisant directement la population, Trump utilise à son avantage le plus puissant instrument de toutes démocraties : les électeurs. Sans opposant, grâce à cette arme, il pourrait éventuellement tout faire, y compris renverser la constitution.

4. Que fait encore le président ?

Trump agit aussi en sourdine. Sans trop faire de bruit, il nomme partout des juges qui sont extrêmement à droite. Ainsi, de manière extraordinaire, la Cour suprême désormais très à droite, a accepté de trancher d’ici la présidentielle de novembre 2020 sur la publication des déclarations de revenus de Trump. Pourtant, toutes les cours subalternes ont exigé qu’il les rende publics. Si la Cour suprême reversait ces jugements, alors Trump pourrait utiliser sans retenue ses propres décisions politiques pour augmenter sa propre richesse. Les États-Unis ne vaudraient pas mieux qu’une république de banane.

5. Quelles sont les conséquences pour les autres démocraties ?

Toute la démocratie américaine est menacée à travers la saga de Trump. Or, la démocratie américaine est le vaisseau amiral de toutes les autres démocraties dans le monde. Si la démocratie américaine tombe, alors les autres démocraties seront en péril.