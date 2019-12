Le bracelet électronique peu utilisé

Le bracelet électronique pour surveiller des ex-conjoints violents est utilisé dans plusieurs pays, dont la France, qui vient de l’adopter officiellement cette semaine, mais la pratique reste encore embryonnaire au Québec.

« La fiabilité de ce système a été démontrée, elle a fait ses preuves aux États-Unis, mais il y a encore très peu de cas ici », soutient l’avocat Serge Lamontagne.

Ce criminaliste a récemment fait libérer sous caution un accusé de violence conjugale, à condition qu’il accepte de porter un bracelet électronique pour qu’on puisse surveiller ses allées et venues.

L’utilisation est tellement rare qu’il n’y aurait qu’une vingtaine de cas recensés au Québec ces dernières années.

Le drame survenu la semaine dernière dans le secteur montréalais de Pointe-aux-Trembles, lorsque Nabil Yssaad a tué sa femme et ses deux garçons avant de s’enlever la vie, a relancé le débat sur l’utilisation du bracelet électronique.

Éviter des drames

Car quelques jours avant le triple meurtre, Yssaad avait signé un engagement qui lui interdisait de s’approcher de la mère de ses enfants.

S’il avait porté un bracelet, la police aurait été alertée la seconde où il se serait approché de la résidence de son épouse.

« Dans ces moments-là, le seul facteur qui compte est le temps de réaction des autorités », affirme Me Lamontagne.

Au Québec, pratiquement aucune entreprise n’offre toutefois ce service. C’est une compagnie ontarienne, Recovery Science, qui est régulièrement sollicitée.

Depuis sa fondation en 2009, elle s’est impliquée dans plus de 760 dossiers à travers le Canada.

« C’est un outil qui s’ajoute à ceux qui existent déjà, qui permet d’alerter rapidement la police si la personne se rend dans un périmètre interdit », explique Peter Marshall, un des fondateurs de l’entreprise.

Car le bracelet peut être configuré pour que la police soit alertée dès qu’un accusé se rend là où il lui est interdit, par exemple le domicile d’une ex-conjointe.

Une zone tampon permet aussi de signaler aux autorités quand un accusé se dirige vers un lieu qui lui est interdit.

« Et s’il arrache le bracelet, les policiers vont le savoir immédiatement, explique M. Marshall.

Pas infaillible

Mais le système a des limites, il ne peut pas lire les intentions des gens ni les stopper s’ils s’en vont commettre un crime. »

Et si l’accusé n’a pas d’interdit de contact avec la victime, alors le système ne peut être utilisé, ajoute M. Marshall.

Pour le moment, les juges qui imposent le port du bracelet le font au cas par cas, selon la situation et le risque que pose l’accusé.

Mais dans la plupart des cas au Québec, les coûts du bracelet sont à la charge de l’accusé lui-même.

Outil dispendieux

Et à 540 $ par mois, les plus démunis ne peuvent se le payer, ce qui augmente le risque d’une justice plus avantageuse pour les riches.

« C’est ceux qui ont de l’argent qui peuvent se le permettre, reconnaît Me Lamontagne. Malheureusement, c’est comme ça. »

Mais malgré tout, l’avocat croit que le bracelet électronique mériterait de gagner en popularité, d’autant plus que les prisons du Québec sont aux prises avec un problème de surpopulation.

« Dans certains cas, cela permet amplement de protéger le public, et surtout des victimes », conclut-il.

Une facture salée

Prix d’installation: 250 $

Témoignage d’expert à la cour: environ 500 $

Surveillance: 390 $ à 540 $ par mois

Pas que pour la violence conjugale

Si le bracelet électronique est peu utilisé pour les cas de violence conjugale, on y a cependant parfois recours pour d’autres types de causes. En voici quelques-unes.

Merouane Ghalmi

Le Montréalais adepte de kickboxing avait été arrêté en 2015 par la Gendarmerie royale du Canada en raison de craintes qu’il commette du terrorisme. Il avait alors accepté de signer un engagement d’un an le forçant à respecter de strictes conditions. Parmi celles-ci, le port d’un bracelet électronique afin que la police fédérale puisse suivre ses traces en tout temps.

Riadh Ben Aïssa

Accusé dans le scandale de la construction du Centre universitaire de santé McGill, l’ancien vice-président de SNC-Lavalin avait pu attendre son procès en liberté à condition, entre autres, de porter un bracelet électronique afin de s’assurer qu’il ne prenne pas la fuite dans un autre pays. Il a finalement plaidé coupable d’usage de document contrefait.

Antony Piazza

Le septuagénaire montréalais avait fait craindre le pire lorsqu’il a été arrêté à l’aéroport Montréal-Trudeau en 2015 avec une valise contenant des substances explosives. Afin d’être remis en liberté sous caution, il avait accepté de porter un bracelet électronique pour s’assurer qu’il respecte son assignation à résidence. Il a finalement été acquitté.

Francesco Del Balso

Le mafioso lavallois condamné pour gangstérisme et trafic de drogue avait obtenu une libération conditionnelle moyennant le port d’un bracelet électronique alertant les autorités s’il se rendait dans des lieux qui lui étaient interdits, dont certains cafés italiens.