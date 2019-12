Le retour à la petite noirceur

On savait bien qu’un jour, cela arriverait. À tout le moins, on savait que ce n’était pas imaginable.

Je parle du retour possible de Jean Charest en politique. Apparemment, il penserait à faire son retour à Ottawa, pour réaliser son grand rêve : devenir premier ministre du Canada, lui qui n’était devenu premier ministre du Québec que par défaut, à un moment où sa carrière stagnait sur la scène fédérale.

Canada

Les circonstances politiques lui offriraient la chance d’une renaissance au sein d’un Parti conservateur qu’ils sont nombreux à vouloir éloigner de la droite sociale et religieuse version Andrew Scheer. Charest représenterait un retour au Parti conservateur de Brian Mulroney.

Est-ce que ce scénario est crédible ? Le moins qu’on puisse dire est que Charest traîne une réputation pas toujours enviable. Il représente ce qu’on pourrait appeler, pour emprunter les mots de Robert Bourassa, le fédéralisme rentable. À la fin des années 1990, au moment où le Canada craignait un référendum gagnant sur l’indépendance, Charest est arrivé en politique québécoise avec la mission d’en finir avec le mouvement souverainiste, et à certains égards, il y est parvenu. Tel est son legs.

On lui doit aussi une dégradation inégalée des mœurs démocratiques. Les années Charest étaient poisseuses.

Charest a-t-il une vision du monde particulièrement structurée, au-delà de son adhésion au néolibéralisme mondialisé ? Non. Mais on ne contestera pas son énergie politique exceptionnelle et sa capacité à s’imposer dans le jeu électoral.

Charisme

Charismatique à sa manière, il savait plaire à sa base et faire rire les journalistes. Est-ce que cela suffit pour revenir en politique ? Peut-être. Notre époque est moins exigeante qu’elle ne le devrait à l’endroit des politiciens.

Mais ils seront nombreux, alors, et pas seulement parmi ses farouches détracteurs, à avoir l’impression de connaître une régression politique. Comme un retour à la petite noirceur, finalement.