Les Patriots gagnent leur division... encore

Pour une 11e saison consécutive, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont été couronnés champions de la section Est de l’Association américaine.

La troupe de Bill Belichick a réussi l’exploit grâce à un gain de 24 à 17 contre les Bills de Buffalo, samedi, à Foxborough.

Avant la rencontre, un seul scénario aurait permis aux Bills (10-5) de détrôner les Patriots (12-3), mais Tom Brady et sa bande en ont décidé autrement. Les plus récents gagnants du Super Bowl ont toutefois dû trimer dur. Aucune des deux équipes n’a été en mesure de prendre une avance de plus d’une possession durant le match.

Le quart-arrière des «Pats» a complété 26 de ses 33 tentatives de passes pour des gains de 271 verges. Matt LaCosse a capté l’une de ces remises au premier quart pour un majeur.

Son vis-à-vis, Josh Allen, a terminé sa soirée de travail avec un pourcentage de passes réussies de 50%. Le joueur de 23 ans a amassé 208 verges par la voie des airs, tout en complétant deux remises pour des touchés. Il a aussi récolté 43 verges de gain par la course.

Une défaite des Chiefs de Kansas City dimanche, contre les Bears de Chicago, permettrait aux Patriots de bénéficier d’une semaine de congé lors de la première semaine des séries éliminatoires de la NFL.

La formation du Massachusetts terminera son calendrier régulier contre les Dolphins de Miami dans une semaine. Les Bills, déjà assurés d’une place en séries d’après-saison, affronteront les Jets de New York lors de leur dernier duel.

Les Texans champions de leur division

Une victoire de 23 à 20 aux dépens des Buccaneers, samedi, à Tampa Bay, a permis aux Texans de Houston de remporter le titre de la division Sud de l’Association américaine pour une deuxième année consécutive.

C’est aussi la quatrième fois en cinq ans que la formation texane s’impose au sommet de sa division. Elle s’assure ainsi d’une place en séries éliminatoires.

La défensive des Texans (10-5) a profité des largesses du quart-arrière des «Bucs», Jameis Winston, réalisant quatre interceptions contre lui, dont une retournée pour un majeur. La défensive a aussi provoqué, puis récupéré un échappé aux dépens du porteur de ballon Peyton Barber.

Les unités spéciales des visiteurs ont aussi eu leur mot à dire en bloquant un placement au premier quart.

La défensive des Buccaneers (7-8) a tout de même tenté d’aider son quart-arrière en réalisant une interception contre le pivot des Texans, Deshaun Watson, et en provoquant un échappé aux dépens du porteur de ballon Duke Johnson.

Malgré ses quatre revirements, Winston a récolté 385 verges par la voie des airs.

Les Texans affronteront les Titans du Tennessee pour clore leur saison. Les Buccaneers, eux, se mesureront aux Falcons d’Atlanta.