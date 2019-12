Les signaleurs routiers en deuil et en colère

Réunis pour rendre un dernier hommage à leur collègue Lynda Lizotte, les signaleurs routiers pleurent l’une des leurs et exigent plus de prudence de la part des automobilistes.

Mme Lizotte, signaleuse routière de 54 ans et mère de deux enfants, a été happée mortellement au début du mois de décembre. Une cérémonie a eu lieu en son hommage ce samedi, à Beloeil.

PHOTO Joël Lemay

Une trentaine de ses collègues, vêtus de leurs manteaux fluorescents et coiffés d’un casque de construction, étaient sur place pour souligner son départ tragique. Les larmes aux yeux, sa supérieure, Johane Aubry, a dit pleurer le départ d’une amie et d’une membre de la «famille». «C’était quelqu’un rempli de bonne humeur. Son entrain ralliait l’équipe autour d’elle. C’est une grande perte pour nous, elle va nous manquer énormément, à tous», a-t-elle ajouté.

PHOTO Joël Lemay

Une question de sécurité

Plusieurs de ces travailleurs rencontrés par TVA Nouvelles ont demandé aux automobilistes de conduire prudemment et de prendre en considération leur présence sur les nombreux chantiers du Québec.

«On n’est pas des nuisances. Au contraire, on est là pour la sécurité. S’il vous plaît, faites attention à nous», a imploré Nancy, une signaleuse routière.

Jean-François Dionne, président de l’Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, exige d’abord et avant tout du respect. «[Les conducteurs] nous crachent dessus. Ils nous lancent des choses. On est comme un sac de poubelle au bord du chemin. On veut être traités en humain», s’est-il exclamé.

L’association déplore trois décès en 2019, 200 accidents depuis 2016 et une hausse de 60 % d’accidents déclarés à la CSST, en plus de la violence physique et verbale courante dans le cadre des fonctions d’un signaleur routier. Le président espère que 2020 soit l’année de «l’action».