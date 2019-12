Ouvert ou fermé pendant le temps des Fêtes ?

MONTRÉAL – Pendant la période des Fêtes, la Ville de Montréal va tourner au ralenti. Voici les principales informations à savoir sur les services publics et commerces qui seront ouverts ou fermés.

La plupart des magasins, dont les succursales de la SAQ, seront ouverts le 24 décembre avec un horaire réduit en soirée. Ils seront toutefois fermés le 25 décembre, tout comme la majorité des restaurants.

Certains dépanneurs et les pharmacies seront ouverts le 25 décembre.

Le 26 décembre la majorité des commerces ouvriront leurs portes à partir de 13 h.

Les succursales de la SQDC à Montréal seront ouvertes les 24 et 26 décembre et seront fermées le 25 décembre.

Installations sportives et culturelles

Les cinémas et les stations de ski seront ouverts les 24 et 25 décembre.

Les installations sportives et culturelles de Montréal, telles que les arénas, les piscines, les centres sportifs, les bibliothèques et les lieux de diffusion culturelle, ont un horaire varié selon les arrondissements pendant les Fêtes.

Le complexe sportif Claude-Robillard sera ouvert du 22 décembre 2019 au 3 janvier 2020 de 7 h à 18 h 30, mais sera fermé du 24 au 26 décembre, le 31 décembre, ainsi que le 1er janvier 2020.

Le TAZ (skatepark) sera fermé les 24, 25 et 31 décembre, ainsi que le 1er janvier 2020, mais sera ouvert les autres jours de 10 h à 21 h.

Le Jardin botanique sera fermé les 23, 24 et 25 décembre, mais sera ouvert le 1er janvier. Le Planétarium Rio Tinto Alcan sera ouvert le 23 décembre et le 1er janvier, mais fermé les 24 et 25 décembre.

La plupart des musées de Montréal seront ouverts les 24 et 26 décembre sur des horaires réduits et seront fermés le 25.

Transports

Les heures de service de la Société de transport de Montréal (STM) seront prolongées, du 24 décembre au 2 janvier 2020. De plus, le métro sera ouvert toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier. À noter que les transports en commun sont gratuits pour les enfants de 6 à 11 ans jusqu’au 5 janvier 2020.

Services publics

La distribution du courrier par Postes Canada ne sera pas effectuée les 25 et 26 décembre.

Plusieurs bureaux de la Ville de Montréal, tels que les bureaux d'arrondissement, les bureaux Accès Montréal et les différents points de service, seront fermés du 24 décembre au 2 janvier 2020 inclusivement.

La cour municipale, située au 775, rue Gosford, sera fermée selon le même horaire

Les écocentres seront aussi fermés du 22 décembre au 2 janvier 2020 inclusivement.

Les différentes collectes (déchets domestiques, déchets encombrants, matières recyclables et résidus alimentaires) auront un horaire particulier.