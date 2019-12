Parcourir le monde avec sa fille

La comédienne Geneviève Néron, que l’on peut voir en compagnie de Guillaume Lambert à l’animation d’Avec cash ou sans cash sur la chaîne Évasion, est une passionnée de voyages, que ce soit pour le travail ou le plaisir. À 44 ans, elle a déjà visité une quarantaine de pays, dont plusieurs en compagnie de sa fille Marianne. Alors qu’elle terminait ses études en théâtre, elle et Marianne, alors âgée de cinq ans, sont parties au Mexique, au Belize et au Guatémala. Un voyage rempli de découvertes pour le cœur et l’esprit qui aura duré... six mois.

Plus tard, elles ont aussi parcouru ensemble des destinations atypiques comme la Roumanie ou la Mongolie. Leur prochaine destination : le Kurdistan, où elles comptent passer quelques semaines.

Parlez-nous de votre long voyage, accompagnée de Marianne.

C’est le cadeau que je me suis offert après avoir terminé mes études en théâtre. Je n’avais pas un gros budget et je m’étais acheté un hamac dans lequel nous dormions toutes les deux ! On se déplaçait en autobus, et comme nous partions pour 6 mois, nous avons pu prendre notre temps. Au Mexique, nous avons parcouru la côte des Caraïbes tout en visitant de petites villes comme Mérida, la capitale du Yucatan. Nous avons aussi passé beaucoup de temps à Tulum. À l’époque, il y avait moins de gens et peu d’infrastructures. J’ai eu un choc quand j’y suis retournée il y a trois ans, car je ne reconnaissais plus les lieux visités maintenant devenus touristiques.

Photo courtoisie

Ce voyage a dû être mémorable ?

J’ai vécu de grands moments de proximité avec ma fille. On vivait très simplement, et on dormait dans de petites cabanes en bambou sur la plage, dans lesquelles j’accrochais mon hamac. On se couchait dans le même sac de couchage et on se levait en même temps que le soleil. Le matin, on dégustait des melons d’eau frais, que l’on partageait avec les pélicans. Quand on voyage avec un enfant, le rythme et l’approche ne sont pas les mêmes. Et en général, les gens se montrent très accueillants avec les mamans et les jeunes enfants. Comme je me promenais seule avec elle, j’avais un statut de voyageur privilégié.

Que dites-vous aux gens qui ne veulent pas avoir d’enfants par peur de ne plus pouvoir voyager ?

Dans mon cas, c’est tout le contraire. C’est quand j’ai eu ma fille que le goût du voyage m’est venu. Aujourd’hui, elle est ma partenaire de voyage préférée. Voyager avec son enfant, et voir le monde à travers leurs yeux est la plus belle chose qu’un parent puisse vivre.

Photo courtoisie

Vous avez visité une quarantaine de pays à ce jour, quels ont été vos grands coups de cœur ?

Israël, la Jordanie et la Cisjordanie, un voyage que j’ai réalisé il y a deux ans avec mon conjoint.

J’ai été complètement conquise par Tel-Aviv, pour sa bouffe, son art et sa musique. Le port de Jaffa, là où se trouvait l’Arche de Noé, est particulièrement agréable à visiter avec ses restaurants de poissons et ses marchés aux mille couleurs et senteurs. Autrement, c’est une petite ville qui se visite très bien à pied. Le quartier Bauhaus (mouvement architectural moderniste né au début du XXe siècle à Weimar) et ses immeubles arrondis valent le détour. La ville possède de nombreux musées offrant des expositions fort intéressantes. Et toutes sortes de graffitis super cool agrémentent la ville ! La plage est à quelques pas du centre-ville. Enfin, Tel-Aviv est une ville extrêmement moderne et très accueillante. Jamais nous n’avons eu peur pour notre sécurité. Et à quelques heures d’autobus, se trouve Jérusalem, une ville complètement à l’opposé.

Qu’avez-vous pensé de Jérusalem ?

La ville est magnifique, mais ce n’est pas la ville que j’ai préférée. J’ai eu la chance d’échanger avec des gens qui m’ont parlé du conflit qui existe avec la Palestine, et j’ai été troublée par les conditions de vie qui règnent en Cisjordanie. À Jérusalem, il y a des pancartes de Trump partout ! J’ai nettement préféré aller à la rencontre des Cisjordaniens, et me promener dans Bethléem, d’autant plus que j’y étais le jour de Noël, et c’était tout simplement magique.

Photo courtoisie

Que dire de Pétra, en Jordanie ?

Située au milieu des montagnes du désert, cette ville, autrefois la capitale de l’Empire nabatéen entre 400 et 106 av. J.-C., est un trésor archéologique ! Avec sa cité sculptée à même les rochers, elle me donnait l’impression d’être sur la lune. On entre dans la cité en suivant de longs sillons qui ressemblent à des tunnels. Et une fois qu’on en ressort, se dressent devant nous, dans les rochers, de magnifiques monuments de pierre d’un rose orangé. Il y a plein d’escaliers à gravir, avec au sommet des points de vue incroyables sur le désert. S’ajoutent à cela des milliers de tombeaux à perte de vue. Les gens se promènent avec des charrettes tirées par des chameaux ou des mules. C’est l’un des endroits les plus magnifiques et poétiques que j’ai vus de toute ma vie.

Vous avez aussi beaucoup aimé la Roumanie que vous avez visitée avec votre fille Mariane.

Effectivement ! Nous avons visité trois villages à pied pendant trois jours, il nous est arrivé de monter à bord de charrettes tirées par des bœufs. Nous logions chez l’habitant, par exemple dans une ferme tenue par une mère et son fils, et le matin on faisait la traite des vaches. La Roumanie est un beau pays que j’aimerais revoir et qui n’a pas été touché par le tourisme de masse. Il a gardé sa couleur, son âme, et son rythme. Je n’y ai pas vu de McDo, on se nourrissait de soupes et de cigares aux choux. C’est là que j’ai goûté à de l’ours pour la première fois. La campagne est magnifique avec ses grandes plaines, et ses forêts de chênes ancestraux. Le pays est tel que l’on s’est imaginé le pays de Dracula, avec ses châteaux et ses collines à perte de vue. Sa capitale Bucarest est jeune et vibre de partout ! Elle offre une belle vie nocturne !

Parlez-nous d’un autre de vos pays coups de cœur ?

Les États-Unis que j’ai parcourus en van (de type Econoline) durant cinq semaines avec mon chum et ma fille. L’avantage est que notre véhicule était petit alors on pouvait se stationner un peu n’importe où ! Les États-Unis sont un superbe pays à traverser, d’une côte à l’autre. Les paysages sont variés, les gens toujours sympathiques, et les parcs nationaux sont de vrais trésors naturels. J’ai eu un gros coup de cœur pour le Yellowstone National Park, un parc surnaturel avec ses geysers, particulièrement agréables à visiter en hiver, car il y a moins de monde. Le Sequoia National Park aussi, m’a beaucoup plus avec ses immenses séquoias, qui nous donnent l’impression d’être des fourmis.

D’autres endroits des États-Unis vous ont-ils particulièrement plu ?

La Louisiane, pour sa nourriture, dont ses fameuses crevettes et écrevisses épicées, mais aussi pour sa musique qui est présente partout. J’ai également été charmé par l’Arizona que j’ai trouvé magique avec ses cactus et son désert. D’ailleurs, j’ai particulièrement aimé conduire sur la légendaire route 66, un pur bonheur. J’adore la route, je me serais très bien vue gagner ma vie comme camionneuse. On a aussi adoré la Californie, en particulier San Francisco, une ville particulièrement amicale.

Vous aimez découvrir des territoires méconnus, parlez-nous de votre séjour en Mongolie ?

C’est le voyage que je cherche à refaire et refaire... J’y suis allée avec ma fille et nous étions accompagnées d’un chauffeur et d’une traductrice. Il n’y a pas de village en Mongolie, car les habitants sont des nomades. Alors en parcourant les immenses étendues, parfois même à cheval, nous sommes allées à leur rencontre. Un peuple fascinant à découvrir. Les Mongoles sont des animistes, ils ont la conviction que toute chose possède un esprit. Par exemple, ils croient aux dieux des montagnes, du ciel et de l’eau... Un jour, nous avons été logées dans une famille qui nous a accueillies. Ma fille, qui avait alors 10 ans, est devenue amie avec quatre petites filles mongoles de son âge. En Mongolie, les enfants gardent les troupeaux et un matin, ma fille est montée sur un cheval sans selle pour les accompagner. Elles sont rentrées le soir au coucher du soleil avec le troupeau. En Mongolie, les enfants sont libres... Un souvenir que ma fille gardera toujours gravé dans sa mémoire.

Et à quoi ressemble la Mongolie ?

Le paysage est montagneux et couvert de steppes à l’infini, dont l’aridité croît en allant vers le sud, dans le désert de Gobi. À certains endroits se dressent d’immenses conifères, et tout au nord se trouve le lac Baïkal qui touche à la Russie. En parcourant les plaines, on découvre les nomades qui vivent dans des yourtes (un genre de tente avec une ossature démontable en bois recouvert de feutre) avec leurs chevaux. Un peuple qui vit en accord avec la nature et les dieux. La Mongolie est un endroit apaisant et calme. Les Mongoles ne parlent pas. Ils chuchotent tout le temps. Ils se parlent doucement et ils préfèrent écouter le vent, c’est très beau...

