Un combat qui appartient à Steven Butler?

Pendant que les boxeurs Steven Butler et Ryota Murata se concentraient déjà sur la pesée de dimanche et le combat du lendemain, c’est peut-être le «matchmaker» Robert Diaz qui a fait le meilleur travail pour promouvoir ce duel de championnat du monde lors de la conférence de presse de samedi au Japon.

«C'est important de souligner que Murata (15-2, 12 K.-O.) n'avait pas à affronter Butler (28-1-1, 24 K.-O.), a ainsi indiqué Diaz, matchmaker de Golden Boy Promotions et co-promoteur du Québécois. Il a choisi de l'affronter et il a choisi l'adversaire le plus dangereux de la division actuellement. Et je le félicite parce que c'est vraiment une attitude de champion.

«En bout de ligne, les fans en sortent gagnants, a-t-il ajouté. Je ne m'attends à rien de moins que des feux d'artifice lundi et à un excellent combat. Nous sommes conscients que Murata est talentueux, mais ce combat appartient à Steven. Il a faim, il est fort, il est talentueux, et il est venu pour conquérir la ceinture.»

Aucune excuse

Butler semble pour sa part en mission et déterminé à rafler ce titre WBA des poids moyens détenu par Murata.

«Je n'ai aucune excuse et j'espère qu'il n'en aura aucune non plus, a-t-il commenté, dans une déclaration transmise par la compagnie Eye of the Tiger Management. Je me sens en pleine forme. Je me sens fort. Je suis prêt. Plus que deux jours avant de devenir champion du monde. J'ai hâte! »

«J'ai eu un bon camp d'entrainement, je suis bien préparé, a pour sa part dit Murata. J'ai l'intention de tout donner dans le ring.»