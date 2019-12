Un nouveau Chattam qui fait mouche

Avec ce tout nouveau thriller, le romancier français Maxime Chattam a réussi à nous faire peur en bibitte !

Maxime Chattam fourmille de bonnes idées. Et chaque fois qu’il lui en vient une nouvelle, il s’empresse de la noter dans un cahier. Un beau jour, il y a ainsi consigné les grandes lignes d’Un(e)secte. « Je me suis rendu compte que pour chaque humain, il y avait plus d’un milliard d’insectes et que s’ils décidaient de se retourner contre nous, il n’y aurait plus un seul être humain vivant sur terre, explique le romancier français, qu’on a pu joindre en Bretagne. Je me suis ensuite demandé comment ils communiquaient, et ce qui arriverait si on pouvait manipuler tous ces insectes. Pour un livre, l’idée était très amusante à creuser ! »

Ce qu’il a fini par faire cinq ou six ans plus tard, le temps d’affiner son sujet et d’élargir ses connaissances sur le merveilleux monde des insectes et autres bestioles. « J’en savais un tout petit peu sur les araignées grâce à Maléfices, le dernier tome de La trilogie du mal, mais sur les insectes, presque rien, poursuit Maxime Chattam. J’ai donc lu et découvert beaucoup de choses hyper intéressantes. L’une des difficultés a d’ailleurs été de m’interdire de faire un livre sur les insectes en y mettant plein de petites anecdotes incroyables. Mais j’ai tellement aimé le détective Atticus Gore, qui est également entomologiste, que je vais le reprendre dans un autre livre. »

Les bibittes qui montent, qui montent...

Bon. Tel que vous l’avez sans doute déjà deviné, Atticus Gore est le principal héros d’Un(e)secte, le tout nouveau roman de Maxime Chattam. Après avoir étudié l’entomologie, Atticus a décidé de devenir flic et maintenant, il travaille au département des homicides, à Hollywood Station. Ce qui explique en partie pourquoi on lui demandera d’enquêter sur un meurtre justement très gore : dans l’ancienne tanière des fauves du vieux zoo de Griffith Park, un squelette a en effet été retrouvé. Et le truc qui cloche, c’est qu’il a parfaitement été nettoyé jusqu’à l’os et que tout autour de ces restes humains, on peut voir plein d’insectes écrasés.

Dans le même temps, à des milliers de kilomètres de là, la détective privée Kat Kordell héritera elle aussi d’une affaire franchement curieuse : retrouver une jeune New-Yorkaise qui s’est volatilisée du jour au lendemain en laissant derrière elle de bien étranges et peu ragoûtants indices... qui l’amèneront peu à peu à croiser le chemin d’Atticus Gore. Une bonne chose puisque très vite, ils ne seront pas assez de deux pour affronter les milliards de petits adversaires qui se dresseront sur leur route !

Le mot de la fin

« Je viens du monde des histoires fantastiques et horrifiques, souligne Maxime Chattam. J’ai grandi avec Dean Koontz, Stephen King et H. P. Lovecraft, et quand j’ai commencé à écrire, je me suis tourné vers les histoires d’horreur. Avec Un(e)secte, j’avais donc envie de revenir à mes premières amours. Mais il a fallu que je sois attentif. Je ne voulais pas basculer dans le fantastique pur ou m’autoriser à aller dans cette direction parce qu’il y avait la matière. Je voulais vraiment rester dans le thriller policier avec des héros qui sont des gens comme tout le monde. » La preuve ? Atticus est un vrai fondu de heavy métal et Kat, qui vient de franchir le cap de la quarantaine, s’entraîne comme une folle pour échapper au poids des années. Difficile de faire plus humain, ce qui les obligera d’ailleurs à bien regarder où et dans quoi ils mettent les pieds. Car au moindre faux pas, ils pourraient eux aussi très facilement connaître une fin sordide.

« Si vous demandez aux écrivains comment ils travaillent, la plupart d’entre eux vous répondront qu’ils se laissent guider par leurs personnages, précise Maxime Chattam. Moi, je suis plutôt un tyran : je crée des personnages qui sont au service de mon récit et habituellement, je sais comment chacun de mes récits va se terminer. Mais pour ce livre-là, je me suis demandé : “Est-ce que mes deux héros vont mourir ou survivre ?” Je savais que l’écriture allait me permettre de répondre à cette question et même si c’est assez rare pour moi, je l’ai seulement su aux trois quarts du livre. » Pour nous, lecteurs, ce ne sera bien sûr qu’à la toute fin !