Un Québec inc. de 500 milliards$ en 2019

À moins d’un revirement inattendu, l’année 2019 passera à l’histoire comme une cuvée exceptionnelle pour le Québec inc. dont la valeur des entreprises cotées à la bourse avoisine maintenant les 500 milliards $.

Il y a 10 ans, la valeur boursière du Québec inc. s’élevait à 227 milliards $, selon des données compilées par le Groupe TMX.

Croissance sur un an

Depuis un an, la croissance de l’indice IQ-30, qui regroupe les 30 plus grandes entreprises québécoises en bourse, est également spectaculaire avec une progression de plus de 22 %.