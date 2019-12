Une aubaine d’enfer, pour des fêtes de rêve !

Azul y Garanza, Jumilla 2016, Altamente, Monastrell

14,30 $ - Code SAQ : 13632365 – 14 % - 2,5 g/l

J’ai eu un coup de foudre instantané lorsque j’ai goûté pour la première fois ce jumilla nouveau genre, il y a un peu plus d’un an. C’était un 2016 gorgé de fruits rouges, gourmand, mais plein de fraîcheur, biologique et vendu à prix si accessible que j’en croyais à peine mes yeux. Et vous savez quoi ? Le 2018 arrivé depuis peu à la SAQ est encore meilleur.

Une expression pleine et savoureuse du monastrell (mourvèdre), cultivé sans pesticides ni désherbants et vinifié majoritairement en cuves de béton, avec les levures naturelles. Donc, pas de bois, mais une profusion de saveurs de framboises noires, de poivre et de fenouil, juste assez de tanins pour vous titiller les papilles, sans sacrifier l’essentiel : la « buvabilité ».

Beaucoup de plaisir et une longueur impressionnante pour le prix. Vraiment, à 14,30 $, c’est le vin rêvé pour accompagner vos repas du temps de fêtes. Je vous les souhaite d’ailleurs excellentes, remplies de beaux moments de partage en famille et entre amies.

Santé !