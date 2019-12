Une nouvelle ère pour les Bills

Pour une deuxième fois en trois ans, les Bills se retrouveront en séries. Il aura fallu une transformation extrême pour en arriver là, un boulot colossal accompli par l’entraîneur-chef Sean McDermott et le directeur général Brandon Beane. Et le mieux, c’est que selon toute vraisemblance, ce n’est que le début d’une nouvelle ère.

Depuis le changement de régime à Buffalo en 2017, le tandem formé de McDermott et Beane n’a clairement pas chômé et c’est à ce duo que les Bills doivent leur renaissance.

Non seulement les deux anciens des Panthers de la Caroline ont changé la culture, mais ils ont revampé l’alignement de A à Z... ou presque !

En fait, il ne reste actuellement que quatre joueurs rescapés du précédent régime, soit les ailiers défensifs Jerry Hughes et Shaq Lawson, ainsi que le secondeur Lorenzo Alexander et le spécialiste des longues remises Reid Ferguson. On n’a donc pas sorti le balai, mais l’aspirateur industriel pour nettoyer un vestiaire infesté de contrats indigestes et des restes d’une culture perdante incrustée.

Une bonne vision

Quand le duo Beane-McDermott s’est pointé en ville, l’héritage était un club qui a raté les séries pendant 17 ans, un cap salarial étouffant et une image à reconstruire.

Pourtant, les Bills ont fait les séries dès leur première année en fonction, mais les lacunes demeuraient évidentes et en bons gestionnaires, ils n’ont jamais dévié du plan à long terme. Il fallait reconstruire par le repêchage, éviter les dépenses folles et surtout, délaisser le mirage qu’était Tyrod Taylor pour tenter de développer un véritable quart-arrière de franchise.

Josh Allen a ses imperfections, mais il possède quelque chose qui ne s’enseigne pas : le cœur au ventre. Il joue chaque jeu comme si c’était son dernier et cette attitude chez un quart-arrière est contagieuse chez ses coéquipiers.

Mais il y a bien plus qu’Allen ! Des 22 sélections des Bills lors des trois derniers repêchages, 17 sont avec l’équipe et pas moins de 10 occupent un rôle de partant. C’est ce qui s’appelle viser juste.

Les Bills misent avant tout sur une excellente défensive dont le noyau est formé de très jeunes joueurs comme Tre’Davious White (24 ans), Tremaine Edmunds (21 ans) et Ed Oliver (22 ans). Au total, la moitié des joueurs de l’équipe possède une expérience de trois années ou moins.

La pointe de l’iceberg

À ce noyau, l’état-major a greffé d’excellents agents libres qui n’ont pas coûté deux bras et deux jambes. Jordan Poyer et Micah Hyde forment un superbe duo de maraudeurs. John Brown et Cole Beasley, sans contrats exorbitants, sont les meneurs de l’équipe avec 71 et 60 réceptions respectivement. Mitch Morse est un centre de qualité. Jordan Phillips est le meneur avec 9,5 sacs.

À la fin de la saison, les Bills devraient bénéficier de 89 millions sous le cap salarial, la quatrième meilleure situation à travers la ligue. Quelques brèches pourront donc être colmatées de manière intelligente.

Des jeunes comme le porteur Devin Singletary et l’ailier rapproché Dawson Knox ont tout le talent pour devenir des joueurs clés apportant du punch à l’attaque.

J’ai souvent dit cette saison que je ne croyais pas encore aux Bills et je continue de penser que le manque d’expérience se fera vite sentir en séries. Mais peu importe, le plan à long terme de McDermott et Beane devance déjà les échéanciers prévus. Les Bills ont bien repêché et bien développé leurs jeunes, ce qui est un indicateur de succès à long terme. Si Josh Allen ne plafonne pas, cette équipe pourrait devenir non seulement solide en défensive, mais aussi explosive à l’attaque.

Que la fameuse « Bills Mafia » s’accroche, tout laisse croire que c’est le début d’une belle épopée à Buffalo.

Semaine 16

Mes choix

Samedi

Houston à Tampa Bay (13 h) TEXANS

Buffalo en Nouvelle-Angleterre (16 h 30) BILLS

LA Rams à San Francisco (20 h 15) 49ERS

Dimanche

Cincinnati à Miami (13 h) DOLPHINS

Pittsburgh à NY Jets (13 h) STEELERS

NY Giants à Washington (13 h) GIANTS

Caroline à Indianapolis (13 h) COLTS

Baltimore à Cleveland (13 h) RAVENS

Jacksonville à Atlanta (13 h) FALCONS

La Nouvelle-Orléans au Tennessee (13 h) SAINTS

Oakland à LA Chargers (16 h 05) CHARGERS

Detroit à Denver (16 h 05) BRONCOS

Arizona à Seattle (16 h 25) SEAHAWKS

Dallas à Philadelphie (16 h 25) COWBOYS

Kansas City à Chicago (20 h 20) CHIEFS

Lundi

Green Bay au Minnesota (20 h 15) VIKINGS

Résultats

La semaine dernière 10 en 16 (62,5 %)

Total cette saison 136 en 224 (60,7 %)