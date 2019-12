Voici le gagnant 2019 du concours photos du Journal

Amateur de promenades, un Longueuillois retraité n’aurait jamais pensé qu’une de ses nombreuses marches lui permettrait de remporter le concours photos 2019 du Journal, d’une valeur de plus de 1500 $.

« J’essaye de sortir au moins deux à trois fois par semaine. Je peux faire jusqu’à 10 kilomètres, ça garde en forme », s’est réjoui André Potvin, 58 ans, en apprenant que le hasard l’avait favorisé.

Le cliché capturé en février dernier au parc Jean-Drapeau, à Montréal, qui lui a permis de gagner le concours a justement été pris lors d’une des sorties du retraité. On y aperçoit la fameuse Biosphère, toute de bleu illuminée par une nuit hivernale.

Photo courtoisie André Potvin

Grand gagnant du concours

« Je revenais du casino avec une amie et je marchais dehors en profitant de la belle température. On allait vers le métro et je me suis arrêté, parce que je trouvais le paysage super beau », a relaté M. Potvin, qui a travaillé pendant plus de 35 ans dans une imprimerie.

Amateur de photo

Le retraité a soumis au concours photos du Journal plusieurs images prises avec son Huawei P20 Pro durant l’année, lui qui adore se retrouver dans différents événements comme des spectacles ou des expositions de voitures anciennes.

« D’habitude, je gagne très rarement les concours, donc je suis bien content, a rigolé André Potvin. Celle qui m’a permis de gagner, c’est une des toutes premières photos que j’ai pu prendre, je venais d’avoir mon téléphone. J’aime bien avoir des souvenirs des endroits où je vais et c’est pratique pour ça, c’est à portée de main. »

Celui-ci compte profiter de son prix lors de ses prochaines promenades.

« Surtout lorsqu’il fera moins froid », conclut-il à la blague.

Les finalistes

Photo Kevin Mackinnon

Photo Hélène Tessier

Photo Daniel Lalancette

Photo Félicia Arguin

Photo Agathe Poitras

Photo Daniel Comtois

Photo Martin Vigneault