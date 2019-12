Zapping des Fêtes

Après avoir couru pendant toute l’année, pas besoin d’excuses pour passer la période des fêtes à regarder la télé entre deux soupers de famille. Téléfilms de Noël à saveur de plaisirs coupables, comédies romantiques pleines de bons sentiments, émissions spéciales du 31 décembre, populaires séries présentées en rafale, dessins animés nostalgiques... Les chaînes proposeront un large éventail de programmes au cours des deux prochaines semaines. Espérons que notre sélection de 75 titres saura vous inspirer.

Samedi 21 décembre

NOËL EN FOLIE AU BUREAU (12 h 30 à Max)

Photo courtoisie

Version française d’Office Christmas Party, cette comédie de 2017 offre quelques bons moments, en grande partie grâce aux formidables acteurs comiques qui forment sa distribution : Jennifer Aniston, T.J. Miller, Kate McKinnon et Jason Bateman.

HARRY POTTER ET L’ORDRE DU PHÉNIX (18 h à V)

Photo courtoisie

Entamé au mois de novembre, V poursuit son blitz Harry-Potter-esque en présentant le cinquième volet des aventures du jeune sorcier. Les trois derniers longs métrages seront diffusés dans cette même case horaire, les 28 décembre, 4 et 11 janvier.

LE BÉBÉ BOSS (18 h 30 à Télé-Québec)

Photo courtoisie

Tiré du livre illustré de Marla Frazee, ce film d’animation de 2017, qui traite avec humour des peurs d’enfants, plaira à toute la famille. C’est coloré, vitaminé et amusant.

TOUT SIMPLEMENT COUNTRY (19 h à ICI ARTV)

Photo courtoisie

Guylaine Tanguay anime cette nouvelle émission de variétés, enregistrée devant public au théâtre Alderney Landing de Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Cette semaine, la chanteuse reçoit Karo Laurendeau, Christian Lemieux et Cynthia Harvey. Il faut en profiter, ICI ARTV est débrouillé jusqu’au 15 janvier.

LA GRANDE SÉDUCTION (20 h 15 à Télé-Québec)

Photo courtoisie

Télé-Québec offre un programme double thématique « grands succès du cinéma québécois du début des années 2000 » : La grande séduction et Séraphin, un homme et son péché. Réalisé par Ken Scott, le premier film raconte comment d’anciens pêcheurs devenus chômeurs tentent de convaincre un médecin de s’installer dans leur petit village isolé. Réalisé par Charles Binamé, le second brosse le portrait d’un homme qu’on connaît encore mieux aujourd’hui grâce aux Pays d’en haut, Séraphin Poudrier.

SOS FANTÔMES (20 h 30 à TVA)

Photo courtoisie

Cette relecture toute féminine du classique de 1984 n’a jamais rencontré son public et s’est écrasée au box-office en 2016. En cette période de bonnes actions, donnons une deuxième chance à cette comédie mettant en vedette Kristen Wiig, Melissa McCarthy et Kate McKinnon, qui raconte l’histoire d’une physicienne sans emploi qui fonde avec trois autres femmes une entreprise d’extermination de fantômes.

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

RÉELLEMENT L’AMOUR (18 h à V)

Photo courtoisie

Cette comédie romantique chorale réunissant Emma Thompson, Colin Firth, Keira Knightley, Liam Neeson et Laura Linney est devenue culte depuis sa sortie en 2003. Et même si Hugh Grant a récemment avoué en entrevue qu’il avait détesté filmer la scène dans laquelle son personnage de premier ministre britannique danse sur Jump des Pointer Sisters, cette séquence demeure un classique qui accroche instantanément un sourire au visage.

WIMBLEDON (19 h à Max)

Photo courtoisie

On aime regarder cette comédie romantique de 2004 avec Kirsten Dunst et Paul Bettany pour plusieurs raisons. Pas nécessairement à cause du scénario, qui tourne essentiellement autour d’un amour naissant entre deux joueurs de tennis professionnels pendant le plus gros tournoi de l’année, mais pour critiquer la technique hyper déficiente de Kirsten Dunst lors des séquences de match. L’actrice n’avait visiblement jamais touché à une raquette de tennis avant d’entamer le tournage du film. Heureusement, Paul Bettany s’en sort un peu mieux. (En rediffusion à 23 h 30 et lundi à 12 h 30)

LE NOËL DE BÉBÉATRICE (19 h 30 à ICI Télé)

Photo courtoisie

La série d’animation irrévérencieuse du dessinateur Éric Godin inspirée des paroles de Béatrice Lepage, la jeune fille de Guy A. Lepage, est présentée sur ICI Télé jusqu’au 5 janvier. Avec les voix de Mélissa Désormeaux-Poulin, Élia St-Pierre, Guillaume Lambert, Muriel Dutil, Michel Barrette et – bien entendu – l’animateur de Tout le monde en parle. Aussi offerte sur ICI Tou.tv.

JUNIOR MAJEUR (20 h à ICI Télé)

Photo courtoisie

Ce drame sportif de 2017 réalisé par Éric Tessier brosse le portrait de deux hockeyeurs québécois qui espèrent être repêchés par une équipe des ligues majeures. Alors que tout indiquait qu’ils atteindraient leur objectif sans trop de difficultés, les jeunes hommes sont impliqués dans un accident d’auto qui compromet non seulement leurs chances d’être sélectionnés, mais leur amitié. Avec Antoine Olivier Pilon et Rémi Goulet.

QUE LES FÊTES COMMENCENT ! (21 h à TVA)

Photo courtoisie

Une pierre deux coups pour Guylaine Tanguay, qui profite de cette émission spéciale pour lancer son nouvel album. Entourée de Marc Hervieux, Ludovick Bourgeois et Renée Martel, la chanteuse country revisite les classiques des Fêtes et propose quelques titres inédits.

LUNDI 23 DÉCEMBRE

COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL (8 h à Max)

Charmante comédie romantique dans laquelle Hugh Grant interprète un libraire londonien qui tombe amoureux d’une star américaine du cinéma campée par Julia Roberts. Vaut le détour rien que pour entendre She de Charles Aznavour, merveilleusement bien reprise par Elvis Costello. (En rediffusion à 14 h 30)

LE TRICHEUR (12 h30 à TVA)

Photo courtoisie

Durant toute la semaine, Guy Jodoin célèbre le temps des Fêtes avec ses invités, Pierre Brassard, Sonia Vachon, Fabien Cloutier, Véronique Claveau et Marc Hervieux.

UNE MÉLODIE DE NOËL (13 h à TVA)

Photo courtoisie

Ce téléfilm américain du réseau Hallmark a été réalisé par nulle autre que Mariah Carey, qui s’est arrogé le titre de mère Noël depuis qu’elle a sorti, en 1994, sa chanson All I Want For Christmas Is You. Parue en 2015, cette comédie musicale mettant en vedette Lacey Chabert (Mean Girls) et Brennan Elliott raconte l’histoire d’une veuve qui retourne vivre dans son patelin natal en Ohio après avoir été contrainte de fermer sa boutique de Los Angeles. Bien entendu, Mariah Carey ne reste pas derrière la caméra et apparaît à l’écran. Une diva demeure une diva.

COMÉDIE SUR MESURE (16 h 30 à Z)

Photo courtoisie

Toute la semaine dans cette case horaire, Z présente un marathon de Comédie sur mesure, cette série dans laquelle des humoristes visitent des villages, rencontrent leurs habitants, et présentent des numéros de stand-up « personnalisés ». Aujourd’hui, Phil Roy passe par Saint-Fulgence au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sam Breton, Philippe Laprise, Fabien Cloutier et Stéphane Fallu suivront.

LE 422 (18 h à Télé-Québec)

Photo courtoisie

Vous avez aimé Stranger Things sur Netflix ? Vous devriez aimer cette nouvelle fiction québécoise pour ados qui dépeint un monde parallèle qui garde ses nouveaux arrivants prisonniers. Mathieu Baron, Marc Beaupré, Normand D’Amour et Mylène Mackay apparaissent au générique du thriller de 13 épisodes, lesquels sont présentés tous les soirs à cette heure, juste avant Ciné-Cadeau.

RIRE SANS TABOUS (19 h à Z)

Photo courtoisie

Vous avez manqué cette excellente série documentaire avec Jean-François Mercier cet automne ? Z diffuse les épisodes en rafale. Au programme aujourd’hui : les différences culturelles. Les autres épisodes seront consacrés aux maladies incurables, aux handicaps physiques, aux LGBTQ+ ainsi qu’aux aveugles.

J’AIME HYDRO (21 h 30 à ICI Télé)

Photo courtoisie

Après avoir fait sensation en salle, la pièce de théâtre J’aime Hydro est enfin diffusée au petit écran. La comédienne Christine Beaulieu nous entraîne dans une enquête sociale, politique et écologique sur Hydro-Québec. La question au cœur du documentaire, présenté sur cinq soirs : pourquoi cette société d’État détruit-elle l’environnement pour construire des barrages et produire à perte des surplus d’électricité ?

MARDI 24 DÉCEMBRE

SALUT BONJOUR (6 h à TVA)

Photo courtoisie

Dernière diffusion du populaire rendez-vous matinal piloté par Gino Chouinard avant son retour en ondes le 6 janvier. Guylaine Tanguay livrera une performance

L’ÉVEIL D’UN CHAMPION (8 h à Max)

Photo courtoisie

Version française de Blind Side, ce drame riche en bons sentiments a valu un Oscar à Sandra Bullock en 2010. L’actrice y incarne une mère de famille de Memphis qui recueille un adolescent afro-américain particulièrement habile au football. Inspiré d’une histoire vraie. (En rediffusion à 14 h 30)

MADAGASCAR (18 h 30 à Télé-Québec)

Photo courtoisie

Dans ce film d’animation d’Eric Darnell et Tom McGrath de 2005, on suit un zèbre qui parvient à s’évader d’un zoo grâce à quatre pingouins comploteurs.

BELLE ET BUM DES FÊTES (20 h à Télé-Québec)

Photo courtoisie

Mélissa Lavergne et Normand Brathwaite s’entourent de Damien Robitaille, Isabelle Boulay, Les Trois Accords et Mark Kingswood pour cette émission spéciale. (En rediffusion le 30 décembre à 22 h)

300 CHŒURS POUR NOËL POUR LES FÊTES 2019 (20 h à TV5)

Photo courtoisie

Dans cette émission présentée sur France 3 au début du mois, chaque invité s’est associé à un chœur pour livrer des versions inédites de chansons rassembleuses, comme Oh Happy Day, Vive le vent et Petit papa Noël. Avec Florent Pagny, Mika, Nana Mouskouri, Isabelle Boulay, Natasha St-Pier, Vincent Niclo et Marc Lavoine, entre autres.

Y’A DU MONDE À MESSE DE NOËL (22 h à Télé-Québec)

Photo courtoisie

Christian Bégin reçoit Louis-José Houde, Anne Dorval, Jacques Boulanger, Bob le Chef, Nancy Gaudet et Bleu Jeans Bleu. Le lien qui unit tous ces invités sera sans doute plus profond que notre première idée : ils ont tous déjà porté un coton ouaté. (En rediffusion demain à 20 h)

MERCREDI 25 DÉCEMBRE

D’UN AUTRE ANGLE – SPÉCIAL TENNIS : FINALE DES INTERNATIONAUX DES ÉTATS-UNIS 2019 (13 h à RDS)

Photo courtoisie

La préparatrice physique et l’entraîneur de Bianca Andreescu, Virginie Tremblay et Sylvain Bruneau, regardent la plus récente finale des Internationaux des États-Unis, au terme de laquelle leur protégée a vaincu Serena Williams. L’animateur François-Étienne Corbin et l’analyste Hélène Pelletier participent aux discussions, qui promettent de combler tout bon fan de tennis canadien. (En rediffusion le 1er janvier à 20 h)

LE SAPIN A DES BOULES (15 h à Prise 2)

Photo courtoisie

Pour certains, c’est Love Actually. Pour d’autres, c’est cette comédie rassemblant Chevy Chase, Beverly d’Angelo et Randy Quaid, qui fête cet hiver son 30e anniversaire. Petite question quiz avant de revoir ce film-culte pour une 10e fois. Vous rappelez-vous combien de lumières de Noël Clark avait installées sur sa maison ? Réponse : 25 000.

TABLE POUR TROIS (16 h à TVA)

Photo courtoisie

Dans cette comédie sentimentale de Scott Hicks datant de 2007, Catherine Zeta-Jones incarne une chef réputée au tempérament difficile qui recueille sa jeune nièce, campée par Abigail Breslin, après avoir perdu sa sœur dans un accident d’auto. Aaron Eckhart joue l’aide-cuisinier qui l’aidera à amadouer la fillette. Un film sympathique, à défaut d’être mémorable.

LE CHANTEUR DE NOCES (19 h à Max)

Photo courtoisie

L’histoire d’amour entre Drew Barrymore et Adam Sandler est sympathique, mais jamais autant que toutes les références aux années 1980. La bande sonore, qui comprend China Girl de David Bowie, Holiday de Madonna et You Spin Me Round de Dead or Alive, est irrésistible. (En rediffusion à 23 h 30 et jeudi à 8 h et 12 h 30)

TABLE D’HÔTE : CAPITAINES DES CANADIENS (20 h à RDS)

Photo courtoisie

En marge du 110e anniversaire du Canadien de Montréal, Marc Denis reçoit quatre anciens capitaines du Tricolore, Saku Koivu, Kirk Muller, Vincent Damphousse et Guy Carbonneau. (En rediffusion le 29 décembre à 17 h 30 et 1er janvier à 15 h 30)

LE GROS LABORATOIRE (21 h à ICI Explora)

Photo courtoisie

Deuxième saison du rendez-vous scientifique dans lequel Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie tentent d’élucider des questions épineuses avec l’aide de 100 cobayes volontaires prêts à participer à leurs expériences inusitées. Au programme cette semaine : est-il vrai que plus on est nono, plus on s’estime compétent ?

NOËL, COURONNES ET PÂTISSERIES (22 h à ELLE Fictions)

Photo courtoisie

La description de cette comédie sentimentale du réseau Hallmark piquera la curiosité des amateurs de téléfilms de Noël ultra kitsch. On parle d’une pâtissière, habituée à fabriquer ses biscuits de Noël de manière artisanale, qui perd les pédales quand un cadre qui met de l’avant des techniques d’automatisation visite sa petite ville.

QUAND LES FEMMES S’EN MÊLENT (0 h 51 à Télé-Québec)

Rien que pour admirer la crinière saturée de fixatif de Melanie Griffith, cette comédie dramatique de Mike Nichols de 1988 vaut le détour. Harrison Ford et Sigourney Weaver apparaissent également au générique.

JEUDI 26 DÉCEMBRE

LES DOUZE TRAVAUX D’ASTÉRIX (9 h à Télé-Québec)

Le classique de Ciné-Cadeau. Bien qu’il date de 1976, ce dessin animé de René Goscinny et Albert Uderzo n’a pas pris une ride. Débordant d’imagination, ce film nous fait autant voyager qu’avant. (En rediffusion le 29 décembre à 15 h 30)

AMIS MODERNES (13 h à Canal Vie)

Photo courtoisie

Version française de Friends With Benefits, cette comédie sentimentale avec Mila Kunis et Justin Timberlake relate les aventures d’une chasseuse de têtes et d’un directeur artistique de magazine, qui entament une liaison purement sexuelle, tout en jurant d’éviter de tomber amoureux l’un de l’autre.

AUTISTE, BIENTÔT MAJEUR (14 h à MOI ET CIE)

Photo courtoisie

Vous avez raté Autiste, bientôt majeur cet automne ? MOI ET CIE présente le touchant docu-réalité en rafale, au rythme de deux épisodes par jour. Réalisée par Isabelle Tinclair, cette série montre – sans artifice et sans mise en scène – le quotidien de jeunes autistes approchant l’âge adulte. Autres marathons dignes de mention présentés à MOI ET CIE cette semaine : Fin de mois avec Jean-Marie Lapointe et Dave Morissette – Les vrais héros.

ASTÉRIX LE GAULOIS (18 h 30 à Télé-Québec)

Photo courtoisie

Ce dessin animé de Ray Goossens datant de 1968 marque la première apparition d’Astérix au grand écran. On y montre comment le chef des Romains, en 50 avant Jésus-Christ, a tenté de voler la fameuse potion magique des Gaulois. (En rediffusion le 1er janvier à 15 h 30)

RETOUR VERS LE FUTUR (22 h 45 à TVA)

Photo courtoisie

Près de 35 ans après sa sortie en salle, cette comédie fantaisiste de Robert Zemeckis est toujours aussi divertissante. Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd et Lea Thompson. Signalons que TVA présente la suite (encore meilleure) demain à 22 h 30. Le troisième volet à saveur western (beaucoup moins intéressant) sera diffusé samedi à minuit.

LE DÎNER DE CONS (0 h 33 à Télé-Québec)

« Il s’appelle Juste Leblanc. » « C’est Marlène Sasseur. » « Il est mignon monsieur Pignon, il est méchant monsieur Brochant ! » Cette comédie de mœurs de Francis Veber avec Jacques Villeret et Thierry Lhermite est devenue culte au fil des années. On en connaît tous plusieurs répliques par cœur.

VENDREDI 27 DÉCEMBRE

BUFFY, TUEUSE DE VAMPIRES (15 h à VRAK)

Photo courtoisie

Non, ce n’est pas la série-culte avec Sarah Michelle Gellar, mais plutôt le film qui l’a précédée. Ce long métrage n’a pas obtenu beaucoup de succès en 1992, mais cette année, on l’appréciera sans doute davantage puisqu’il met en vedette l’un des grands disparus de 2019, l’acteur Luke Perry, de Beverly Hills 90210.

EAUX TURBULENTES (19 h à ICI ARTV)

Photo courtoisie

Présentation du troisième épisode de cette minisérie franco-ontarienne, écrite par Marie-Thé Morin et réalisée par Lyne Charlebois, dans laquelle Hélène Florent incarne une enquêteuse qui tente d’élucider l’assassinat d’une jeune autochtone. La finale sera présentée vendredi prochain. Pour rattraper les premiers épisodes, rendez-vous sur ICI Tou.tv.

LES AVENTURES DU PHARMACHIEN (19 h 30 à ICI Explora)

Photo courtoisie

Quatrième saison des quêtes scientifiques d’Olivier Bernard, alias le Pharmachien. Cette semaine : la fertilité humaine est-elle en chute libre ? Autre question qui sera traitée en ondes : quels sont les traitements actuels pour aider les couples infertiles ?

POUR EMPORTER (20 h à ICI ARTV)

Photo courtoisie

France Beaudoin présente des extraits des deux premières saisons de cette série qui nous fait découvrir les mots clés qui jalonnent le parcours de chaque invité. Parmi ceux qu’on retrouve dans cette émission récapitulative: Martin Matte, Magalie Lépine-Blondeau, Boucar Diouf, France Castel, Mariana Mazza et Louis-José Houde.

SAMEDI 28 DÉCEMBRE

CHAMPIONNAT MONDIAL JUNIOR DE L’IIHF 2020 (13 h à RDS)

Photo courtoisie

Pour les amateurs de hockey qui souhaitent prendre une pause du Canadien et jeter un coup d’œil aux futures étoiles de notre sport national. La Fédération internationale de hockey sur glace présente son Championnat mondial junior jusqu’au 5 janvier en République tchèque. Au programme aujourd’hui, un classique : Canada vs Russie.

JUMANJI (13 h 45 à TVA)

Photo courtoisie

Pendant qu’au cinéma, The Rock, Kevin Hart et Jack Black font courir les foules dans Jumanji : Le prochain niveau, TVA présente le tout premier volet sorti en 1995, qui mettait en vedette le regretté Robin Williams.

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

INTOUCHABLES (10 h à TVA)

Photo courtoisie

Huit ans plus tard, cette comédie dramatique du réalisateur Olivier Nakache est toujours aussi touchante. Avec Omar Sy dans le rôle d’un Noir issu d’une cité défavorisée aux abords de Paris, engagé comme aide-soignant pour un milliardaire tétraplégique, campé par François Cluzet.

UNE STAR POUR NOËL (16 h à V)

Le temps des Fêtes est une période riche en téléfilms aux scénarios abracadabrants. Cette offre de 2012 du réseau américain Lifetime illustre bien cette réalité. Sa description : « Cassie, pâtissière dans une petite ville, voit sa vie bouleversée quand un homme arrive dans son magasin et tombe en amour avec ses cupcakes. Tous deux sympathisent, mais Cassie ignore qu’il s’agit de Nolan Denver, un célèbre acteur. » Nul besoin de mentionner qu’Une star pour Noël n’a gagné aucun prix Emmy.

LA VEILLE DU NOUVEL AN (18 h à V)

Photo courtoisie

Avec un titre pareil, on croyait que V attendrait au 31 décembre pour présenter cette comédie romantique de 2011 réunissant une panoplie de grosses pointures, dont Robert De Niro, Halle Berry, Ashton Kutcher, Michelle Pfeiffer, Sarah Jessica Parker, Josh Duhamel, Hillary Swank et... Jon Bon Jovi.

À LA RESCOUSSE DU PROFESSEUR TOURNESOL ! (18 h 30 à Télé-Québec)

Photo courtoisie

Avec Astérix, Tintin fait partie des incontournables de Ciné-Cadeau. Dans ce dessin animé de 1964 librement adapté d’un album de Hergé, le héros belge vient en aide au professeur Tournesol, victime d’un enlèvement après avoir mis au point un nouvel appareil. (En rediffusion demain à 15 h 30)

L’EXPÉRIENCE MESSMER 3 (18 h 30 à TVA)

Photo courtoisie

Rediffusion d’une émission pilotée par Gino Chouinard durant laquelle le fascinateur Messmer plonge une douzaine de personnalités en état d’hypnose. Peter MacLeod, George St-Pierre, Pascal Morissette, Jeff Boudreault, Julie Ringuette et Kevin Raphael se prêtent au jeu.

LE TEMPS DES FÊTES AVEC L’OSM (20 h à ICI Télé)

Photo courtoisie

Captation d’un concert enregistré à la Maison symphonique de Montréal. Les chanteurs lyriques Nicole Car, Marie-Nicole Lemieux et Étienne Dupuis proposent des airs du temps des Fêtes avec les Petits chanteurs du Mont-Royal, le Jireh Gospel Choir et l’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Jacques Lacombe.

LUNDI 30 DÉCEMBRE

L’AMOUR À 16 ANS (17 h à Max)

Max propose un programme double consacré au maître des films pour ados des années 1980, John Hughes. La soirée commence avec L’amour à 16 ans, mieux connu sous son titre original anglais, Sixteen Candles. Elle continue à 19 h avec Breakfast Club, dans lequel cinq élèves du secondaire échangent des confidences durant leur samedi de retenue.

MISSION : IMPOSSIBLE – PROTOCOLE FANTÔME (19 h à TVA)

Photo courtoisie

TVA démarre son festival Tom Cruise en présentant ce long métrage de 2011. La semaine thématique se poursuit mardi avec Top Gun, mercredi avec Mission : Impossible 2 (probablement le pire volet de toute la franchise), jeudi avec Nuit et jour (une sympathique comédie d’action avec Cameron Diaz) et vendredi avec Mission : Impossible – La nation rogue.

LA BALLADE DES DALTON (18 h 30 à Télé-Québec)

Sorti en 1978, ce film d’animation de René Goscinny et Morris raconte l’histoire d’un cowboy errant, Lucky Luke, qui surveille un groupe de bandits redoutables (les frères Dalton), qui veulent éliminer les membres d’un jury ayant condamné leur oncle. Le tout, pour toucher un héritage. (En rediffusion le 2 janvier) à 15 h 30)

MARDI 31 DÉCEMBRE

EN DIRECT DE L’UNIVERS – SPÉCIALE DU JOUR DE L’AN (19 h à ICI Télé)

Photo courtoisie

On ignore qui seront les invités de France Beaudoin, mais on sait qu’on passera un bon moment en leur compagnie. Assurément les 90 minutes les plus festives de votre soirée télé du 31 décembre. (En rediffusion le 1er janvier à 18 h 30)

DICK CLARK’S NEW YEAR’S ROCKIN’ EVE WITH RYAN SEACREST (20 h à ABC)

Photo courtoisie

Du côté anglophone, pour défoncer l’année en musique avec Post Malone, Sam Hunt et Alanis Morissette, qui jouera en compagnie des acteurs chanteurs danseurs de Jagged Little Pill, sa comédie musicale présentée sur Broadway. Le tout, en direct de Times Square à New York.

À L’ANNÉE PROCHAINE (20 h 30 à ICI Télé)

Photo : Radio-Canada

On a beau émettre des réserves chaque fois qu’on voit ce rendez-vous radiophonique s’arroger les ondes télé pendant une heure le 31 décembre, force est d’admettre que Philippe Laguë, Pierre Verville, Michèle Deslauriers et Dominic Paquet font rire une panoplie de gens avec leurs parodies, leurs imitations, leurs chansons et leurs faux bulletins de nouvelles. À Montréal, À la semaine prochaine est d’ailleurs devenue l’émission radio la plus écoutée cet automne. (En rediffusion le 2 janvier à 20 h)

INFOMAN 2019 (22 h à ICI Télé)

Pas besoin de suivre Jean-René Dufort chaque semaine pour apprécier sa revue humoristique annuelle. L’animateur sera entouré de Chantal Lamarre et MC Gilles, ses éternels complices. (En rediffusion le 1er janvier à 20 h)

BYE BYE 2019 (23 h à ICI Télé)

Photo courtoisie

Voilà une émission qui n’a plus besoin de présentation... sauf pour préciser l’identité des comédiens qui composent sa distribution. Cette année, Claude Legault et Patrice L’Écuyer seront épaulés par Guylaine Tremblay, Anne-Élisabeth Bossé, Julie Le Breton et Mehdi Bousaidan, en plus de quelques invités-surprises. L’an dernier, 4 410 000 téléspectateurs avaient regardé la populaire revue humoristique réalisée par Simon Olivier Fecteau, selon les données confirmées de Numéris. Cette marque sera-t-elle éclipsée ? (En rediffusion le 1er janvier à 21 h)

LES COULISSES DU BYE BYE (0 h 20 à ICI Télé)

Pour rire devant quelques bloopers et découvrir les secrets d’une aussi grande production. Avec un peu de chance, on nous montrera également des extraits de sketches coupés au montage. (En rediffusion le 2 janvier à 21 h)

MERCREDI 1ER JANVIER

RÉALITÉ MORDANTE (12 h 30 à Max)

Photo courtoisie

Ce film réalisé par Ben Stiller avec Winona Ryder et Ethan Hawke a célébré son 25e anniversaire en 2019. Un quart de siècle plus tard, on préfère toujours sa bande originale, notamment composée du célèbre My Sharona du groupe The Knack, mais son histoire, qui tourne autour des difficultés rencontrées par cinq amis qui entament leurs vies d’adultes, est pas mal non plus.

LA CLASSIQUE HIVERNALE (13 h à TVA Sports)

Photo courtoisie

Les Stars de Dallas affrontent les Predators de Nashville au Cotton Bowl. C’est bien connu : pour récupérer après une nuit de célébrations bien arrosées, il n’y a rien de mieux que d’observer d’autres personnes se dépenser pendant qu’on s’efforce à faire des plaies de divan devant la télé.

ROMANCE OLD SCHOOL POUR MAMAN COOL (18 h à ELLE Fictions)

Photo courtoisie

Juste pour son titre, ce téléfilm de 2018 du réseau Hallmark mérite qu’on s’y attarde. Mettant en vedette Kelly Rutherford et Cameron Mathison, deux acteurs spécialisés en romans-savons de fin d’après-midi, Romance old school pour maman cool brosse le portrait d’une célibataire qui, en aidant sa fille à s’installer à l’université, rencontre un professeur qui l’aide à découvrir de « nouveaux horizons ». (En rediffusion à minuit)

JEUDI 2 JANVIER

LES CANADIENS : LA DYNASTIE DES ANNÉES 1970 (22 h à Historia)

Photo courtoisie

Pour vous rappeler cette décennie durant laquelle nos Glorieux étaient vraiment glorieux (6 coupes Stanley en 10 ans), cette série brosse le portrait du CH de 1971 à 1979, alors qu’il était dirigé par Scotty Bowman.

24CH : MON HISTOIRE (22 h 30 à RDS)

Cette série d’entrevues revient pour une 6e saison de 15 épisodes de 30 minutes, durant laquelle Maxime Talbot s’entretiendra avec des joueurs actuels du Canadien comme Max Domi, Jonathan Drouin, Brendan Gallagher, Phillip Danault, Nick Suzuki, Paul Byron et Jesperi Kotkaniemi.

LA MÉLODIE DU BONHEUR (22 h 30 à TVA)

Photo courtoisie

Un classique du temps des Fêtes datant de 1965. Mettant en vedette Julie Andrews et Christopher Plummer, cette comédie musicale brosse le portrait d’une jeune femme qui entraîne la famille d’un noble autrichien au chant. Les morceaux tourneront sans doute en boucle dans votre tête jusqu’au 6 janvier.

VENDREDI 3 JANVIER

COUP DE FOUDRE SUR LES PISTES (10 h à ELLE Fictions)

Photo courtoisie

Il fallait bien s’attendre à ce qu’Hollywood marie tôt ou tard drame sentimental et sports de glisse. Dans cette autre production du Hallmark Channel, une ex-championne olympique de ski alpin, employée dans une station de ski d’une petite ville, s’affaire à « préparer les activités du festival d’hiver annuel ». Avec une telle prémisse, on sait qu’il ne s’agit pas d’un film de Martin Scorsese. (En rediffusion à 16 h)

LA TABLE DE KIM (20 h à ICI ARTV)

Photo courtoisie

Kim Thuy anime cette nouvelle série dans laquelle elle réunit autour d’elle des personnes issues de milieux différents. Aujourd’hui, la populaire auteure reçoit Anne Dorval, l’auteure compositrice interprète Élisappie Isaac, le chef d’orchestre Jean-François Rivest et l’historienne Evelyne Ferron.

LA REVUE CULTURELLE 2019 (21 h à ICI ARTV)

Photo courtoisie

André Robitaille nous fait revivre les grands moments culturels de 2019 en musique, cinéma, littérature, arts visuels et architecture.

DANS LES PAS DE (22 h à Historia)

Photo courtoisie

La comédienne Pascale Montpetit part sur les traces d’Irma LeVasseur, la première femme médecin au Québec, cofondatrice de l’Hôpital Sainte Justine à Montréal.

SAMEDI 4 JANVIER

L’AGENT FAIT LA FARCE (10 h à Prise 2)

Un marathon des mésaventures du lieutenant Frank Drebin ? Pourquoi pas ? Prise 2 présente tour à tour L’agent fait la farce, L’agent fait la farce 2 ½ et L’agent fait la farce 33 1/3. Signe qu’il s’agit bien de comédies du tournant des années 1980 et 1990 : O.J. Simpson et Anna Nicole Smith y tiennent des rôles.

LA FUREUR (21 h à ICI Télé)

Photo courtoisie

« Chantez... Dansez... » Un an après une résurrection couronnée de succès, La fureur reprend l’antenne le temps d’une soirée assurément haute en intensité. Véronique Cloutier revient aux commandes du rendez-vous de 90 minutes, au cours duquel vétérans et recrues s’affronteront. Sébastien Benoit, Pierre-Yves Lord, Jean-Michel Dufaux, Michel Charrette, Julien Lacroix, Arnaud Soly, Jay Du Temple et Phil Roy défendront l’honneur des gars ; Élyse Marquis, Hélène Bourgeois Leclerc, Karine Vanasse, Bianca Gervais, Debbie Lynch-White, Marie-Lyne Joncas, Mariper Morin et Mariana Mazza tenteront d’aller chercher une deuxième victoire pour les filles. Côté prestations, d’anciens participants de Star Académie présenteront un numéro spécial.

DIMANCHE 5 JANVIER

LES BRAISES D’UNE ROMANCE (8 h à ELLE Fictions)

L’action des téléfilms romantiques de seconde zone est souvent située dans un petit village pittoresque. Cette énième production du réseau Hallmark illustre parfaitement notre point. On y brosse le portrait d’un homme qui tombe amoureux de son amie d’enfance à l’occasion — tenez-vous bien — du concours de BBQ annuel du village où ils ont grandi. Points bonus au traducteur du titre, qui s’est efforcé de faire un jeu de mots avec BBQ, alors qu’en anglais, le film s’appelait tout simplement Season for Love. (En rediffusion à 14 h)

VAGUE DE FROID (14 h à V)

Photo courtoisie

Caroline Dhavernas tient un rôle dans cette comédie américaine de 2001 dans laquelle de jeunes amateurs de planche à neige luttent contre un projet qui transformerait leur village en station de ski ultramoderne pour personnes fortunées.

VLOG – LA REVUE DE L’ANNÉE (18 h 30 à TVA)

Dominic Arpin et son équipe présentent tout ce qui a marqué le web en 2019, autant au Québec qu’à l’étranger. (En rediffusion le 9 janvier à 21 h)

ÇA COMMENCE BIEN L’ANNÉE (19 h 30 à TVA)

Julie Bélanger et José Gaudet accueillent les personnalités qui marqueront la programmation hivernale de TVA. Des entrevues avec Julie Le Breton (Épidémie), Ludivine Reding (Fugueuse 2), Anne-Élisabeth Bossé (En tout cas), Charles Lafortune (La Voix), Jean-Philippe Dion (La vraie nature), Pascal Morrissette (Animania) et Stéphane Fallu (Refuge animal) sont notamment prévues. (En rediffusion le 10 janvier à 22 h 35)