2019 : L’année Yves-François Blanchet

Le chef du Bloc québécois a fait l’année 2019, le politicien de l’année, et de loin.

Au départ, j’avais des doutes...

La scène se déroule dans un restaurant de Ste-Hyacinthe à la mi-mai. J’y suis pour prendre le pouls du Bloc québécois et assister à l’investiture de mon collègue du Journal et ami Simon-Pierre Savard-Tremblay.

À l’époque, je le trouvais courageux de se lancer dans cette galère.

Il faut le dire, j’étais de ceux qui restaient à convaincre qu’une réelle renaissance du Bloc était possible. Je la souhaitais, c’est l’évidence, tant l’offre politique au fédéral ne me rejoignait en rien. Si ne pas voter pour le Bloc, alors qui? Aucun des autres partis n’arrivait même à susciter quelconque intérêt.

Nous avons longuement discuté Simon-Pierre et moi avant son investiture; de sa décision de se lancer, de ses chances de l’emporter dans cette circonscription, des chances que le Bloc redevienne un parti majeur au Québec.

Résumons la discussion de la manière suivante : mon chum était pas mal plus convaincu que moi.

La salle attenante au restaurant était pleine à craquer. J’y ai reconnu des péquistes, des qsistes, des bloquistes de toujours aussi. Un beau mélange d’indépendantistes qu’un candidat de la trempe comme SPST peut rassembler.

Le chef se faisait attendre, il avait une journée fort chargée. De l’endroit où j’étais, je le vois se garer dans le stationnement arrière. Salutations d’usage avec quelques organisateurs qui vont à sa rencontre. Entrée triomphale, c’est la norme, il faut chauffer les troupes.

C’était la première fois que je l’entendais faire un discours de longueur considérable. Et je dois l’admettre, j’avais été agréablement surpris. Clarté, dynamisme et force de convictions. Un discours résolument indépendantiste et rassembleur. Progressiste à plusieurs égards, mais pas rebutant pour les souverainistes ou nationalistes plus à droite.

N’étant pas trop friand de ce type de rassemblement en général, je n’ai pas serré la main du chef cette fois-là. J’ai pris des tonnes de notes, discrètement j’ai salué l’ami SPST, et j’ai quitté.

J’avais longue route à faire et un urgent besoin de ressasser dans mon esprit tout ce que je venais d’entendre. J’ai réécouté le discours du chef dans la voiture.

Et si jamais c’était le bon moment pour la renaissance du Bloc? À cette époque, le baromètre du succès, selon les analystes, oscillait quelque entre le statut de parti officiel à la Chambre des communes et quelques sièges au-dessus ou en deçà de ça.

The Canadian Press

Profiter de la conjoncture politique

Yves-François Blanchet n’a pas lésiné sur les efforts et le travail acharné, partout au Québec et même parfois un peu en dehors, afin de tisser des liens qui lui seraient payants, politiquement, plus tard.

Aussi, le chef et son entourage ont réussi à convaincre des candidats et des candidates crédibles de faire le saut avec eux. Mais surtout, on a senti au Bloc que la conjoncture politique tournerait du bon côté. Que le vent serait favorable.

Indubitablement, l’élection de François Legault avait incliné le climat politique dans le sens d’un renouveau de la ferveur « nationaliste ». Et devant lui, le chef du Bloc aurait deux chefs résolument anti-nationalistes, ceux du Parti libéral et du NPD.

Il y avait bien les conservateurs qui allaient adopter une posture un peu plus ouverte face au nationalisme renouvelé des Québécois, mais le chef finira par faire une campagne désastreuse. Surtout au Québec. On connaît la suite, le PCC a sorti la catapulte pour éjecter Andrew Scheer, lequel n’a trouvé que bien peu d’alliés après la campagne électorale, surtout au Québec où les critiques ont été, le plus souvent, très acerbes.

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

Yves-François Blanchet, le tribun

C’est une chose que de s’élever au-dessus de la mêlée dans un cadre partisan comme celui de mai dernier lors de l’investiture de SPST. J’avais été agréablement surpris par les qualités de tribun du chef bloquiste.

Lors de la campagne électorale, quand ça compte, comme un hockeyeur qui se révèle en séries éliminatoires, Yves-François Blanchet se démarquera aisément de ses adversaires.

Lors des débats, en scrum de campagne, lors des entrevues qu’il enfilera les unes après les autres, devant ses partisans autant que devant ses adversaires, le chef du Bloc sera solide, assuré, tribun habile. À des lieues devant Scheer et Trudeau. En fin de campagne, surtout, Jagmeet Singh se montrera, lui aussi, habile et plus assuré. Trop peu, trop tard. Et surtout beaucoup trop loin dans les sondages.

Les analystes, les « pundits » comme on les appelle chez nos voisins du ROC, reconnaitront l’avantage du meneur bloquiste en la matière. En campagne électorale, mais aussi bien au-delà.

Dans une entrevue de fin d’année, en anglais, menée par un journaliste d’expérience, aguerri –Paul Wells- Yves-François Blanchet s’est attiré les éloges de quelques analystes pour l’assurance de sa prestation.

Scott Gilmore, du Maclean’s et de Monk School, a été très élogieux :

« J’ai assisté hier soir à cette entrevue. Quand les Canadiens anglais apprendront à connaître Yves-François Blanchet, cela les mènera à s’attendre à beaucoup plus de leurs propres politiciens. Il est seul sur la glace et évolue dans une classe à part. Le Québec sera extrêmement bien servi par sa présence à Ottawa. »

Non seulement Yves-François Blanchet a surpassé les attentes électorales du début de campagne, en 2019, l’ancien ministre péquiste s’est positionné à titre de l’un (sinon le plus) des politiciens les plus crédibles du Québec.

Certains essaient – encore parfois - d’expliquer son succès par le fait qu’il se serait mis à la remorque de la CAQ, sinon en misant beaucoup sur les axes politiques qui ont fait la gloire de François Legault. Cette explication est simpliste.

Blanchet a réussi ce tour de force qu’est de se rendre attrayant à la fois pour les indépendantistes purs et durs, tout en fédérant les nationalistes égarés un peu partout sur l’échiquier politique québécois. Le chef du Bloc a su se mettre diapason d’une large part de la population québécoise et incarner, politiquement, ses aspirations face à Ottawa.

Si on m’avait dit que le Bloc québécois se trouverait dans la situation dans laquelle il est présentement en mai dernier, j’aurais eu de sérieux doutes.

Blanchet termine l’année 2019 à titre de meilleur joueur sur la glace à Ottawa. À lui maintenant de consolider sa position.